. В США указали ключевую уязвимость ВСУ

Вадим Карасев

Чрезмерная зависимость Вооруженных сил Украины от сервиса Starlink может представлять угрозу для Украины, считает обозреватель Риши Айенгар. Об этом он написал в статье для Foreign Policy. Функционирование спутниковой сети в республике зависит от неустойчивого внешнего финансирования.

От работы Starlink зависит не только связь в зоне боевых действий, но и доступ в интернет органов власти страны.

"Наше правительство смогло работать, потому что над моей головой был Starlink. Это был поворотный момент в нашем выживании", - цитирует издание украинского премьер-министра Ольгу Стефанишину.

Работа сервиса не была предоставлена полностью бесплатно и частично оплачена Соединенными Штатами, Британией и Польшей. Это несет в себе существенную опасность: в октябре уже имел место случай, когда 1,3 тысячи терминалов Starlink отключились из-за отсутствия финансирования. С этого момента украинская администрация пытается найти альтернативу на тот случай, если владелец SpaceX Илон Маск все-таки перестанет финансировать работу системы на Украине.

Известно, что до конца 2022 года терминалы Starlink обойдутся Киеву приблизительно в 120 млн долларов - а за весь 2023-й траты могут превысить 400 млн. В случае отключения устройств Украину могут ожидать серьезные трудности на фронте. SpaceX Илона Маска оплачивает терминалы, которыми пользуются ВСУ. Бизнесмен после нападок в соцсетях со стороны украинцев заявил, что расходы на это должен взять на себя Пентагон, поскольку фирма терпит существенные убытки, однако позже сообщил, что SpaceX продолжит финансирование.