. Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
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Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам

Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Астролог Василиса Володина поделилась рецептом магического зелья.   Ведущая рассказала, какими окажутся ближайшие сутки. Астролог напомнила, что грядет новолуние, поэтому ближайшие пару дней будут «с привкусом чертовщинки». Добавит мистики и тот факт, что Луна в настоящее время находится в Скорпионе, а еще, по словам ведущей шоу «Давай поженимся!», активизируются несколько звезд с затейливыми названиями. «Теребеллум, Унук, Антарес, Альхайя, Шеат, Капелла — это не заклинание, а названия нескольких важных неподвижных звезд, которые активированы сегодня», — объяснила Володина. Астролог уверена, что данное время как нельзя лучше подходит для магических ритуалов или аффирмаций, которые, если их проделать с должным усердием, принесут положительные результаты.
«В общем, творите Вашу личную магию – силой воли или заклинаниями, кто какие знает. И надеюсь, что она будет доброй и веселой», — напутствовала Володина своих подписчиков в Telegram-канале. К слову, в дополнение к астропрогнозу телеведущая описала два магических рецепта, которые заимствовала из текста Плиния «Естественная история». Эти рекомендации, конечно, не стоит воспринимать серьезно, Володина использовала их ради шутки. «Начинающим магам даю рецептики, которым почти 2 тысячи лет: 1. Чтобы повелевать своей тенью, приготовь состав из молотой пшеницы, спелых ягод шелковицы, сырого кунжута и свежих трионов. Истолки их со свеклой. 2. Кудесники советуют мужам пить кровь заячьего зародыша, дабы семя было плодородным, юным же девам прописывают 9 катышков заячьего помета, дабы груди были высокими и твердыми»,— написала астролог.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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