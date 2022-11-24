. Вера Брежнева вспомнила, сколько пережила за 20 лет с Меладзе в группе «ВИА Гра»
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Вера Брежнева вспомнила, сколько пережила за 20 лет с Меладзе в группе «ВИА Гра»

Вера Брежнева вспомнила, сколько пережила за 20 лет с Меладзе в группе «ВИА Гра»
Певица Вера Брежнева отмечает юбилей вступления в группу «ВИА Гра». Артистка нередко делится творческими новостями или рассказывает о семейных событиях в личном блоге. Без внимания звезда не могла оставить и важную дату, когда попала в «ВИА Гру» и встретилась с будущим мужем. 40-летняя Брежнева назвала тот период судьбоносным. «Сегодняшний день для меня особенный. Вот уже 20 лет… 20 лет назад я прошла кастинг в группу «ВИА Гра». Что, естественно, в корне изменило мою жизнь», — написала она. Певица вспомнила людей, окружавших ее эти годы. «Столько всего было за эти 20 лет. Но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе. И столько благодарности за все эти годы… Всем, с кем я работала, всем, кто был со мной, кто поддерживал, любил, делил со мной мои моменты… Всем, кто со мной сейчас, в самый сложный и непредсказуемый мой творческий год», — рассуждает Вера.
Также блондинка отметила, что судьба дала ей невероятный шанс. «Тот случай, когда передо мной открылась дверь, а за ней подарок, который дал мне возможность с помощью музыки выражать свои чувства, эмоции, делиться ими… Моя душа в моих песнях», — отметила исполнительница. Конечно же, Брежнева не забыла упомянуть 59-летнего супруга. «И отдельная благодарность лучшему продюсеру, композитору Константину Меладзе за потрясающие песни, с помощью которых я могу с вами общаться… От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет…» — погрузилась она в воспоминания. «Это благословение, когда занимаешься делом, которое любишь больше всего», — заключила Вера. Меладзе-старший тоже отметил памятную дату в соцсетях. Продюсер опубликовал детское фото Веры и коротко подписал его. «22.22. Любовь спасет мир», — добавил он.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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