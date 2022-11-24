. Вкусно и сытно: 3 необычных рецепта салата оливье
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Вкусно и сытно: 3 необычных рецепта салата оливье

Вкусно и сытно: 3 необычных рецепта салата оливье

Если заменить часть ингредиентов в привычном всем салате Оливье, то можно придать ему изысканный вкус. Три новых рецепта салата Оливье станут изюминкой любого праздника.

Салат Оливье с яблоками и семгой

Мало кто знает о том, что всеми полюбившийся салат Оливье можно сделать еще более пикантным и вкусным. Для этого лишь потребуется заменить некоторые ингредиенты.


Для приготовления салата потребуется взять следующие ингредиенты:

  • семга — 300 гр;
  • яйца — 3 шт;
  • яблоко — 1 шт;
  • консервированный горошек — 200 гр;
  • картошка — 4 шт;
  • лук — 1 шт;
  • свежие огурцы — 3 шт;
  • майонез;
  • соль, специи и зелень.

Картошку и яйца потребуется отварить, очистить и порезать кубиками. Огурец и лук также следует порезать такими же самыми кубиками.

С яблока потребуется снять кожуру и мелко порезать. Лучше всего выбирать сладкие сорта. Семгу следует порезать полосками.
Все подготовленные ингредиенты соединить, добавить майонез, черный перец, соль и зелень, тщательно перемешать и можно подавать к столу.

Оливье с говяжьим языком


Для приготовления одной порции салата потребуется взять:

  • язык говяжий — 35 гр;
  • горошек консервированный — 40 гр;
  • картошка — 50 гр;
  • свежий огурец — 25 гр;
  • яйца перепелиные — 5 шт;
  • огурцы соленые — 25 гр;
  • яблоки — 0,5 шт;
  • морковь — 35 гр;
  • майонез -30 гр;
  • соль, зелень, черный перец.

Картошку, морковь и яйца отварить, все очистить и порезать кубиками. Яйца лучше порезать пополам. Говяжий язык так же следует отварить и порезать на кубики. Так же само режутся соленые и свежие огурцы, яблоки и лук.

Подготовленные ингредиенты смешать с горошком, заправить майонезом, добавить соль, зелень и перец. Лучше всего приготовить самостоятельно домашний майонез и заправлять им любые салаты.

Оливье с авокадо и креветками


Чтобы приготовить этот вариант салата, потребуются такие ингредиенты:

  • очищенные креветки — 150 гр;
  • свежий и соленый огурец по 1 шт;
  • яйца — 4 шт;
  • авокадо — 1 шт;
  • морковь — 4шт;
  • васаби — 5 гр;
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • красная икра — 2 ст.л;
  • майонез, соль, перец, зелень.

Если нет креветок, то их удачной альтернативой станут кальмары, крабовые палочки или раковые шейки. Вассаби так же можно заменить обычным тертым хреном. Яйца, морковь следует отварить и порезать кубиками. Креветки, крабы или раковые шейки так же нарезаются кубиками. Если креветки мелкие, то их можно положить целыми. Авокадо так же следует порезать на кубики.

Все порезанные ингредиенты необходимо смешать, добавить горошек, соль, специи, перец, зелень и все заправить майонезом, а также вассаби.

Подавая на стол салат сверху необходимо украсить несколькими зернышками красной икры, а так же зеленью.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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