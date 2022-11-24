. Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске

Вадим Карасев

Власти Краснодарского края окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске

Власти Краснодарского края окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске, а также займутся организацией похорон. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Поговорили с главой муниципалитета Сергеем Лесем. Поручил району взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших», — написал глава региона.

Кроме того, он выразил соболезнования родным погибших. Пострадавшему, который находится в больнице, будет оказана вся необходимая помощь, если потребуется — подключат возможности краевых клиник, добавил Кондратьев.

24 ноября мужчина застрелил трех человек возле торгового центра «Славянский» в Крымске. Еще один человек получил ранения. Впоследствии стрелявший покончил жизнь самоубийством. Происшествие попало на видео.