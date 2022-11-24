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Во «ВКонтакте» появилась дипфейк-технология

Во «ВКонтакте» появилась дипфейк-технология«ВКонтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента

СТО «ВКонтакте» Александр Тоболь в рамках IT-конференции HighLoad++ представил функцию «Дипфейк» для UGC-контента. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новая технология позволит пользователям создавать реалистичные ролики, в которых можно примерить на себя лица знаменитостей. В основе нововведения — созданные «ВКонтакте» нейронные сети, которые способны трансформировать лицо пользователя в лицо звезды, обеспечивая узнаваемые черты и сохраняя фотореалистичность результата. Видео обрабатывается практически в режиме реального времени и обладает высокой производительностью.

Отмечается, что функция доступна в редакторе «VK Клипов» или специальном мини-приложении. Ролик должен быть не длиннее трех минут для «VK Клипов» и десяти минут для «VK Видео». Своими образами для сервиса поделились Ольга Бузова, Клава Кока, Егор Крид, NILETTO, Даня Милохин и Катя Адушкина. Результат можно показать друзьям в личных сообщениях или скачать на устройство.

«Наши технологии несут в себе ряд инноваций. В будущем мы планируем поддержать обработку видео в режиме реального времени и интегрировать технологию в другие наши сервисы, например в "VK Звонки". Надеемся, что новая механика поможет нашим пользователям еще больше экспериментировать с видеоконтентом, в несколько тапов создавать вирусные клипы и видео — и набирать миллионы просмотров», — заметил Тоболь.

Развитие «ВКонтакте» как крупнейшей в России платформы для пользователей и авторов — одна из основных целей соцсети. Для этого ее команда постоянно внедряет новые технологии и делится ими со сторонними разработчиками, разрабатывает новые инструменты монетизации контента, улучшает пользовательский опыт, повышает безопасность.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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