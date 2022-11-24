. Все суперлуния 2023 года

Вадим Карасев

Суперлуния — это необычные астрономические события, которые происходят достаточно редко. Эксперты рассказали о том, сколько всего в 2023 году будет суперлуний и каков будет их астрологический смысл.

Всего в 2023 году ожидается три суперлуния. Данное явление происходит при двух обязательных условиях: при наличии так называемого перигелия Луны, то есть ее максимального сближения с Землей, а также в день Полнолуния. Когда Луна ближе к Земле, она становится больше, чем обычно. Также увеличивается сила ее энергетики — примерно на 10%. Учитывая, что суперлуния всегда происходят на пике фазы роста, можно заключить, что в большинстве случаев они опасны. К сожалению, это красивое событие действительно чаще всего является неблагоприятным. Поэтому в каждый такой день советуем следовать рекомендациям астрологов.

Суперлуние 3 июля

Первое суперлуние произойдет 3 июля. В этот день Луна окажется в Знаке Козерога, поэтому данное явление окажется не таким опасным, каким могло бы быть. Сила стихии Земли немного ослабит энергетику Луны и сделает ее менее опасной. Несомненно, этот день будет очень сложным, но также он будет и вполне предсказуемым.

Астрологи считают, что 3 июля может полностью встать рабочий процесс на многих предприятиях. Люди станут менее собранными и не готовыми идти на компромиссы друг с другом. Нужно постараться преодолеть это желание отстаивать свою правоту до последнего. В первый понедельник июля вы можете очень сильно навредить самим себе своей неуступчивостью.

Суперлуние 1 августа

Второе суперлуние произойдет в первый день августа. Оно пройдет уже под эгидой Водолея. В этот день негативная энергия ночного светила затронет в основном интеллектуальную сферу. Людям станет гораздо сложнее принимать важные решения, заниматься обучением.

Суперлуние 1 августа ухудшит нашу память и приведет к тому, что интуиция станет абсолютно бесполезной. Старайтесь не доверять своему шестому чувству в этот день, иначе можете наткнуться на проблемы.

Уникальное суперлуние 31 августа

А вот это суперлуние уже будет крайне необычным и уникальным. Дело в том, что это будет день второго Полнолуния в августе. Когда в одном календарном месяце происходит два Полнолуния, второе называют Голубой Луной. Голубая Луна — это явление, которое происходит с периодичностью примерно раз в два-три года.

Вероятность того, что Голубая Луна и суперлуние совпадут, крайне мала, особенно если обе полные Луны в месяце происходят в момент перигея. Голубая Луна является относительно хорошим событием в астрологии, поэтому 31 августа можно будет считать позитивным днем. Пребывание ночного светила в Знаке Рыб означает, что в этот день нас могут ждать озарения и много позитивных мыслей.