. Все суперлуния 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все суперлуния 2023 года

Все суперлуния 2023 года

Суперлуния — это необычные астрономические события, которые происходят достаточно редко. Эксперты рассказали о том, сколько всего в 2023 году будет суперлуний и каков будет их астрологический смысл.


Всего в 2023 году ожидается три суперлуния. Данное явление происходит при двух обязательных условиях: при наличии так называемого перигелия Луны, то есть ее максимального сближения с Землей, а также в день Полнолуния. Когда Луна ближе к Земле, она становится больше, чем обычно. Также увеличивается сила ее энергетики — примерно на 10%. Учитывая, что суперлуния всегда происходят на пике фазы роста, можно заключить, что в большинстве случаев они опасны. К сожалению, это красивое событие действительно чаще всего является неблагоприятным. Поэтому в каждый такой день советуем следовать рекомендациям астрологов. 

Суперлуние 3 июля

Первое суперлуние произойдет 3 июля. В этот день Луна окажется в Знаке Козерога, поэтому данное явление окажется не таким опасным, каким могло бы быть. Сила стихии Земли немного ослабит энергетику Луны и сделает ее менее опасной. Несомненно, этот день будет очень сложным, но также он будет и вполне предсказуемым.

Астрологи считают, что 3 июля может полностью встать рабочий процесс на многих предприятиях. Люди станут менее собранными и не готовыми идти на компромиссы друг с другом. Нужно постараться преодолеть это желание отстаивать свою правоту до последнего. В первый понедельник июля вы можете очень сильно навредить самим себе своей неуступчивостью.

Суперлуние 1 августа


Второе суперлуние произойдет в первый день августа. Оно пройдет уже под эгидой Водолея. В этот день негативная энергия ночного светила затронет в основном интеллектуальную сферу. Людям станет гораздо сложнее принимать важные решения, заниматься обучением.

Суперлуние 1 августа ухудшит нашу память и приведет к тому, что интуиция станет абсолютно бесполезной. Старайтесь не доверять своему шестому чувству в этот день, иначе можете наткнуться на проблемы.

Уникальное суперлуние 31 августа

А вот это суперлуние уже будет крайне необычным и уникальным. Дело в том, что это будет день второго Полнолуния в августе. Когда в одном календарном месяце происходит два Полнолуния, второе называют Голубой Луной. Голубая Луна — это явление, которое происходит с периодичностью примерно раз в два-три года.

Вероятность того, что Голубая Луна и суперлуние совпадут, крайне мала, особенно если обе полные Луны в месяце происходят в момент перигея. Голубая Луна является относительно хорошим событием в астрологии, поэтому 31 августа можно будет считать позитивным днем. Пребывание ночного светила в Знаке Рыб означает, что в этот день нас могут ждать озарения и много позитивных мыслей.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»
Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation
Объявилась любовница Юрия Шатунова
Объявилась любовница Юрия Шатунова
Ольга Бузова пошла по второму кругу
Ольга Бузова пошла по второму кругу
Все суперлуния 2023 года
Все суперлуния 2023 года
Анастасия Решетова вспомнила, как чуть не погибла, будучи беременной
Анастасия Решетова вспомнила, как чуть не погибла, будучи беременной
Красивая азиатская модель
Красивая азиатская модель
Судьба им благоволит: женщины с какими именами попали в «белый список» Вселенной
Судьба им благоволит: женщины с какими именами попали в «белый
Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых органах
Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России

Топ на сегодня

День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции и приметы
День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую называли "лучшая грудь Голливуда" (21 фото)
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую
Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Европейские страны снизили потребление российского газа
Европейские страны снизили потребление российского газа
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube

Еще по теме

Все суперлуния 2022 года
Ноябрьское суперлуние: наибольшая Луна за 68 лет
Все суперлуния 2021 года: когда наступят, в каком Знаке Зодиака будет Луна
NASA обнародовала видео уникального природного явления — «кровавого суперлуния»