. Вундеркинды из Поднебесной, или Особенности китайского воспитания

Известно, что детей в Китае воспитывают в строгости и повиновении. С малых лет ребенку прививают нужные качества и черты, что, с точки зрения западного человека, никак не коррелируется с гуманностью и правильным подходом к воспитанию в целом. Однако факт остается фактом: китайские дети куда лучше усваивают школьную программу и вообще более успешны в целом. Психотерапевт Айна Громова рассказала, в чем секрет китайского воспитания и как оно помогает сделать из ребенка «сверхчеловека».

Как сделать из ребенка «сверхчеловека»

Не секрет, что в Поднебесной конкуренция очень высока, и каждому человеку приходится буквально зубами выгрызать местечко под солнцем. Тот, кто ничем не блещет, с большой вероятностью просто не найдет работу и не сможет стать полноценным членом общества. Такие условия и являются главной причиной хорошего образования и строжайшего воспитания китайских детей.

Родители утверждают ребенка в мысли, что он должен учиться и работать над собой, при этом стараясь стать лучше других. Дело, конечно, не в жестокости мам и пап, а в том, что они искренне хотят сделать из своих чад успешных взрослых людей.





Именно потому каждый день маленького китайца расписан по часам. Не заниматься они могут только когда спят или едят.

Особенности китайского воспитания

Обычно родители тщательно мониторят успеваемость своих отпрысков. Они не могут махнуть рукой на нее или поведение детей, потому что знают, что «как-нибудь устроить» нерадивого ребенка просто не выйдет — его в будущем не примут в университет и на работу.

Повышенная ответственность китайских мам и пап логично приводит к ужесточению методов воспитания. Нередко можно услышать, что родители перегибают палку и применяют физическую силу в качестве наказания. Более того, такой подход к воспитанию стал традицией, не предусматривающей беспокойство за психологическое здоровье ребенка.

Каждый участник учебного процесса выкладывается по максимуму





Азиаты в целом менее эмоциональны и не привыкли открыто демонстрировать свою благосклонность к кому-либо. Если для простого китайца это, скорее, вопрос хорошего тона, то для учителя — золотое правило. Нельзя показывать свое особенное отношение к любимчикам или же откровенно пренебрегать другими.

Учителя стараются помочь в успеваемости абсолютно всем детям, с разными способностями, и потому просто «вытягивают» их оценки до нужного уровня. Конечно, это подкрепляется и стараниями самих учеников, так что каждый участник учебного процесса максимально работает на результат.

Получается, что в китайских школах практически не бывает явных вундеркиндов и уж тем более двоечников. Тот, кто отстал от программы, фактически выброшен на обочину социума, а это в Китае самое страшное.

Удивительно, но китайские педагоги утверждают, что в каждом ребенке можно найти сильную сторону, способности к определенным наукам. А главное, что им в этом помогает — врожденное и приобретенное трудолюбие, усидчивость, терпение. В будущем эти дети станут ответственными работниками, стремящимися делать свое дело как можно лучше. Вот и получается, что Китай «впереди планеты всей».

Авторитет старших





С малых лет детей в Китае учат уважать всех старших: родителей, учителей, посторонних взрослых. Их слово и воля — закон, с которым не спорят. Безусловный авторитет исключает возможность споров и конфликтов в семье даже с детьми-подростками.

Плюс этой жесткой системы в том, что никому и в голову не придет обойти правила и законы, потому что это попросту невозможно. Никто не сможет найти себе место по блату или устроить в университет бездарного родственника.

Для нас такие условия могут показаться слишком жесткими и даже жестокими, но, согласитесь, определенная доля справедливости в китайской системе воспитания все же есть.