. Заветная мечта: какие желания в 2023 году может исполнить Черный Водяной Кролик

Собираясь за новогодним столом с самыми близкими мы не только хорошо проводим время, но и надеемся на светлое будущее. Именно поэтому под бой курантов загадываем желания. Чтобы они исполнились, нужно сделать это правильно. Символ следующего года будет вам покровительствовать, если вы сможете его задобрить. Для этого узнайте, какие ваши желания может исполнить Черный Водяной Кролик в 2023 году. Это ласковое животное не станет выполнять каждую прихоть.

Какие желания может исполнить Черный Водяной Кролик

Талисман 2023 года мягкий, ласковый и семейный знак. Он любит спокойствие и уют. Поэтому во время правления Черного Водяного Кролика не стоит ждать серьезных потрясений.





Мягкий талисман с удовольствием исполняет желания, связанные с семьей и личными отношениями. Животное поможет реализовать все цели, связанные с работой. Однако на это могут рассчитывать люди, которые трудятся во благо своей семьи. Кролик помогает также тем, кто больше всего желает повысить комфорт своей жизни. Он подарит им новые возможности.

Кролик может исполнить такие желания:

найти свою любовь;

укрепить отношения с партнером;

получить повышение;

найти скрытые таланты, предназначение;

отправиться в путешествие.

А вот богатства просить у Кролика не стоит. Следующий год будет крайне тяжелым в финансовом плане. Неблагоприятный период для инвестиций. Однако трудолюбивые и целеустремленные сотрудники, а также креативные и гибкие предприниматели, смогут повысить свой доход.

Как правильно загадывать желания: китайский ритуал





Мечты могут стать реальностью. Магия Нового года поможет исполнить все желания, особенно если провести мощный китайский ритуал. Это многоуровневый обряд, состоящий из следующих действий:

купить фигурку Кролика, но она должна отражать то, чего вы желаете больше всего (животное с барабаном если хотите славы, с монетками ― для богатства, парные ― для желающих обрести любовь или укрепить союз);

выбрать правильный наряд для встречи Нового года (черный, синий, зеленый, голубой наряд или вещи в любых природных оттенках);

накрыть стол с большим количеством овощных закусок и салатов (избегайте мясных блюд из крольчатины);

встречайте праздник в кругу близких людей;

сделайте шкатулку желаний красного цвета (или купите ее, но только ту, которая вам понравится) и напишите на разных листах 8 желаний.

Заранее подумайте, чего бы вам хотелось. Пишите желания с конкретикой и без частицы «не». Когда куранты начнут бить, возьмите листы и начинайте сворачивать в свитки. Кладите их в шкатулку и представляйте, что желания уже исполняются. Верьте искренне в это. После этого поместите шкатулку в укромное место.

Эзотерики рекомендуют размещать коробочку в комнате, где вы бываете чаще всего. Лучше, если вы положите ее где-то возле кровати.

Когда желания начнут исполняться, вынимайте листы, на которых они были зафиксированы. Благодарите Кролика и сжигайте свитки в огне свечи.