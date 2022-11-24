. Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае

Супруга хоккеиста Александра Овечкина, Анастасия Шубская отдыхает без мужа в Дубае, где и отпраздновала день рождения с отцом, сестрами и подругами. Анастасия Шубская раньше была актрисой. Она пошла по стопам своей мамы Веры Глаголевой. Примечательно, что Анастасия обрела счастье в браке с Александром Овечкиным. Влюбленные считаются одной из самых гармоничных пар. Избранница подарила хоккеисту двоих детей: Сергея и Илью.Не так давно Шубская прилетела в Дубай. Она проводит время с подругами на курорте. Жена спортсмена загорала на пляже и каталась на яхте. А накануне она отпраздновала свое 29-летие. К ней приехал отец бизнесмен Кирилл Шубский.Именинница устроила застолье в ресторане под открытым небом.Анастасия предстала в шелковом платье канареечного цвета и черном жакете. Ее лук дополнили золотистые босоножки. Она подчеркнула стройные ноги.«Продолжаем праздновать мой день рождения», — похвасталась Шубская.Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что она выглядит элегантно и очень похожа на папу.«Какая шикарная», «Очень красиво», «Какая у вас точеная фигурка», «Просто слов нет, какая вы крутая», «С папой похожи», — откликнулись подписчики.