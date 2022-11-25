. 15 девушек, которые не узнали себя в отражении зеркала после того, как нарастили волосы и стали ярче прежнего
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15 девушек, которые не узнали себя в отражении зеркала после того, как нарастили волосы и стали ярче прежнего

15 девушек, которые не узнали себя в отражении зеркала после того, как нарастили волосы и стали ярче прежнего

Малейшее изменение во внешности может принести море позитивного заряда и настроения. Одним из таких преображений может быть причёска. Не раз мы уже показывали вам, какую магию творят парикмахеры, чьи руки растут из плеч. И Патрик Гарсия входит в их число. Молодой человек — мастер по наращиванию волос, для которого превратить любого желающего в Рапунцель легче простого. Взгляните сами, какие яркие звёздочки родились в салоне этого парикмахера!

Словно с обложки глянца

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Больше объёма, больше блеска

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Захотелось чего-то красочного и необычного

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Повелительница морей и океанов

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Девушка и до преображения была яркой, но с новой причёской её выделяющийся в толпе образ вышел на новый уровень!

Огненная леди

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Новая Круэлла

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Ну что за Рапунцель?

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И снова молодая

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Правильно подобранная причёска многое значит в образе. Иногда стоит лишь постричься или наоборот нарастить волосы, как тут же можно вычитать пару годиков из вашего возраста.

Звезда родилась!

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Живая кукла Барби

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Дерзко и молодёжно

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Эта девушка любит эксперименты, поэтому каждый раз, когда она приходит к мастеру по волосам, делает что-то новое. И вот один из её крутецких образов.

Быть яркой — это здорово

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Прибавили «немного» длины и уверенности в себе

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Ну какова красота

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Налицо эффектный результат наращивания волос

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Здесь вы можете найти работы парикмахера-колориста из России, который преобразит любую женщину до неузнаваемости, лишь мастерски покрасив ей волосы.

# Интересное
По материалам: twizz

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