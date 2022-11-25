15 девушек, которые не узнали себя в отражении зеркала после того, как нарастили волосы и стали ярче прежнего
Малейшее изменение во внешности может принести море позитивного заряда и настроения. Одним из таких преображений может быть причёска. Не раз мы уже показывали вам, какую магию творят парикмахеры, чьи руки растут из плеч. И Патрик Гарсия входит в их число. Молодой человек — мастер по наращиванию волос, для которого превратить любого желающего в Рапунцель легче простого. Взгляните сами, какие яркие звёздочки родились в салоне этого парикмахера!
Словно с обложки глянца
Больше объёма, больше блеска
Захотелось чего-то красочного и необычного
Повелительница морей и океанов
Девушка и до преображения была яркой, но с новой причёской её выделяющийся в толпе образ вышел на новый уровень!
Огненная леди
Новая Круэлла
Ну что за Рапунцель?
И снова молодая
Правильно подобранная причёска многое значит в образе. Иногда стоит лишь постричься или наоборот нарастить волосы, как тут же можно вычитать пару годиков из вашего возраста.
Звезда родилась!
Живая кукла Барби
Дерзко и молодёжно
Эта девушка любит эксперименты, поэтому каждый раз, когда она приходит к мастеру по волосам, делает что-то новое. И вот один из её крутецких образов.
Быть яркой — это здорово
Прибавили «немного» длины и уверенности в себе
Ну какова красота
Налицо эффектный результат наращивания волос
Здесь вы можете найти работы парикмахера-колориста из России, который преобразит любую женщину до неузнаваемости, лишь мастерски покрасив ей волосы.