. 15 монет и банкнот, которые могут заслуженно считаться самыми необычными деньгами мира
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15 монет и банкнот, которые могут заслуженно считаться самыми необычными деньгами мира

15 монет и банкнот, которые могут заслуженно считаться самыми необычными деньгами мира

Во многих странах мира привычно используются традиционные бумажные банкноты и металлические монетки. Они настолько привычны, что их виду не удивляются даже дети. Однако далеко не всегда денежные средства выглядят именно так. Иногда можно встретить крайне необычные и странные деньги, вид которых одновременно удивляет и смешит. Предлагаем вам взглянуть на некоторые особо любопытные дизайны монеток и бумажных купюр, которые наверняка запомнятся вам надолго.

Доллары Диснея

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С 1987 года в США существуют диснеевские доллары, которыми можно расплачиваться в парках и магазинах имени известного мультипликатора. Главная особенность купюр заключается в том, что в их центре расположены популярные мультяшные герои — Микки и Минни Маус, Гуфи и Дональд Дак.

Самая большая монета в мире

ndtv / KrenZBuTT

В Австралии в 2012 году выпустили монету номиналом в 1 миллион долларов.

Необычная монета из Танзании. Выполнена в виде бражника мёртвая голова

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Серебряная пирамида монетного двора Pobjoy Mint, расположенного в английском городе Тадворт

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Выпуск столь необычной монеты приурочили к 70-летию смерти археолога Говарда Картера, который обнаружил гробницу Тутанхамона.

Канадские два доллара красиво светятся в темноте

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Три евро с изображением динозавра

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Кстати они ещё и светятся в темноте!

Удивительные деньги Сомали в виде гитар

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Номинал каждой такой монетки составляет 1 доллар. Их изготовление приурочили к 50-летию зарождения рок-н-ролла. Сомалийцы часто выпускают цветные монеты, приуроченные к каким-либо знаковым событиям.

Необычные формы монет любят не только сомалийцы, но и канадцы

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Говорящая монета

Coin Invest

Это монгольская монетка стоимостью 500 тугриков. На ней изображён американский президент Джон Кеннеди. Внизу монетки есть маленькая кнопка. Нажав на нее, можно услышать историческую фразу президента: «Я — берлинец».

Монета, внутри которой содержится образец настоящего метеорита

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Монета со святой водой

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Маленькое государство Пала выпустили необычную монету. Это серебряный доллар с изображением Девы Марии. Внутри монеты содержится крошечный флакон со святой водой, который был взят из святого места в Лурде.

Национальный банк Монголии выпускает необычные монеты с животными и насекомыми

CIT Coin Invest AG / CIT Coin Invest AG

Геометрические 3D-монеты Сомали 

Coinsberg

Номинал одной такой монеты составляет 1 доллар.

Соломоновы острова имитировали кубическую памятную монету «Игральная кость»

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Пластиковые легальные монеты Приднестровья. Были выпущены в честь 20-летия национальной монеты

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Здесь вы можете посмотреть на странные модели телефонов, которые были невероятно популярны в недалёком прошлом.

# Интересное
По материалам: twizz

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