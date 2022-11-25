15 монет и банкнот, которые могут заслуженно считаться самыми необычными деньгами мира
Во многих странах мира привычно используются традиционные бумажные банкноты и металлические монетки. Они настолько привычны, что их виду не удивляются даже дети. Однако далеко не всегда денежные средства выглядят именно так. Иногда можно встретить крайне необычные и странные деньги, вид которых одновременно удивляет и смешит. Предлагаем вам взглянуть на некоторые особо любопытные дизайны монеток и бумажных купюр, которые наверняка запомнятся вам надолго.
Доллары Диснея
С 1987 года в США существуют диснеевские доллары, которыми можно расплачиваться в парках и магазинах имени известного мультипликатора. Главная особенность купюр заключается в том, что в их центре расположены популярные мультяшные герои — Микки и Минни Маус, Гуфи и Дональд Дак.
Самая большая монета в мире
В Австралии в 2012 году выпустили монету номиналом в 1 миллион долларов.
Необычная монета из Танзании. Выполнена в виде бражника мёртвая голова
Серебряная пирамида монетного двора Pobjoy Mint, расположенного в английском городе Тадворт
Выпуск столь необычной монеты приурочили к 70-летию смерти археолога Говарда Картера, который обнаружил гробницу Тутанхамона.
Канадские два доллара красиво светятся в темноте
Три евро с изображением динозавра
Кстати они ещё и светятся в темноте!
Удивительные деньги Сомали в виде гитар
Номинал каждой такой монетки составляет 1 доллар. Их изготовление приурочили к 50-летию зарождения рок-н-ролла. Сомалийцы часто выпускают цветные монеты, приуроченные к каким-либо знаковым событиям.
Необычные формы монет любят не только сомалийцы, но и канадцы
Говорящая монета
Это монгольская монетка стоимостью 500 тугриков. На ней изображён американский президент Джон Кеннеди. Внизу монетки есть маленькая кнопка. Нажав на нее, можно услышать историческую фразу президента: «Я — берлинец».
Монета, внутри которой содержится образец настоящего метеорита
Монета со святой водой
Маленькое государство Пала выпустили необычную монету. Это серебряный доллар с изображением Девы Марии. Внутри монеты содержится крошечный флакон со святой водой, который был взят из святого места в Лурде.
Национальный банк Монголии выпускает необычные монеты с животными и насекомыми
Геометрические 3D-монеты Сомали
Номинал одной такой монеты составляет 1 доллар.
Соломоновы острова имитировали кубическую памятную монету «Игральная кость»
Пластиковые легальные монеты Приднестровья. Были выпущены в честь 20-летия национальной монеты
Здесь вы можете посмотреть на странные модели телефонов, которые были невероятно популярны в недалёком прошлом.