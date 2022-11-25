. 15 забавных ситуаций, когда люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное

Когда люди делают селфи, желая запечатлеть себя в моменте, они не всегда готовы к тому, что этот момент может резко измениться. В кадр может ворваться кто-то неожиданный, а если это попытка сфотографироваться с животным, то держать всё под контролем точно не получится. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.

Кусь

Моя сестра сделала селфи как раз в тот момент, когда я брызгал на неё водой

Надеемся, что все спасены

Горное селфи

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Шмель врывается в кадр!

Новозеландский горный попугай Кеа

Опасное селфи

Селфи с верблюдом

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Это Аладдин. Он король ранчо рядом, и это моя вчерашняя попытка сделать с ним селфи. Ему явно было не очень весело.

Попугай не оценил фото

Несколько лет назад я делал селфи и запечатлел падающую звезду

Осёл укусил моего брата за задницу в тот момент, когда мы пытались сделать с ним селфи

Когда чихнул во время селфи

Когда корова не любит фотографироваться

Попытки сделать селфи с собакой

Собачий язык — то, что нужно в кадре

Селфи с ротвейлером

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А вот подборка свадебных фотографий, которые зафиксировать моменты, способные рассмешить любого.