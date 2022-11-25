15 забавных ситуаций, когда люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное
Сегодня, 22:30
Когда люди делают селфи, желая запечатлеть себя в моменте, они не всегда готовы к тому, что этот момент может резко измениться. В кадр может ворваться кто-то неожиданный, а если это попытка сфотографироваться с животным, то держать всё под контролем точно не получится. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций.
Кусь
Gaggamaggot
Моя сестра сделала селфи как раз в тот момент, когда я брызгал на неё водой
jackhatescats666
Надеемся, что все спасены
ppswwe
Горное селфи
pootros
Шмель врывается в кадр!
Новозеландский горный попугай Кеа
madawara
Опасное селфи
josh_hofer
Селфи с верблюдом
Это Аладдин. Он король ранчо рядом, и это моя вчерашняя попытка сделать с ним селфи. Ему явно было не очень весело.
Попугай не оценил фото
VargenZ
Несколько лет назад я делал селфи и запечатлел падающую звезду
lilbread215
Осёл укусил моего брата за задницу в тот момент, когда мы пытались сделать с ним селфи
Когда чихнул во время селфи
shimshamkid
Когда корова не любит фотографироваться
ilhmm
Попытки сделать селфи с собакой
Собачий язык — то, что нужно в кадре
sammysausage
Селфи с ротвейлером
А вот подборка свадебных фотографий, которые зафиксировать моменты, способные рассмешить любого.
По материалам: twizz