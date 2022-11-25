18 чёрно-белых комиксов с ярко-выраженной иронией о том, как живётся семье с кошкой
Одни семьи заняты воспитанием детей, другие — воспитанием своей кошки. И все семьи одинаково прекрасны! Сегодня мы познакомим вас с ироничными чёрно-белыми комиксами девушки по имени Алёна, в которых можно найти «смех, грех и кошку Жору». Это иллюстрации о повседневных моментах, которые знакомы многим.
Кто-то оставляет дедушке с бабушкой детей, а кто-то — кошку
Ох уж это воспитание
«А голову ты не забыла?»
«А если они с крыши прыгать будут, ты тоже прыгнешь?»
«Мне все равно, что там у других, мне важно, что у тебя»
«Вот будут у тебя свои дети, тогда и поймешь!»
«Я тоже много чего хочу!»
Закон кошачьего голода
Философские вопросы
В семье с кошкой «самая красивая девочка» — всегда кошка
Любовь до гроба и после гроба
Загоны
Верите в Деда Мороза?
Скоро около всех ёлок страны
Игры с едой
Неожиданный поворот сюжета
Уверены, что вы знаете мем про котов и рыбов не хуже нашего, но если вдруг вы что-то пропустили, у нас имеется поясняющий пост.
Нельзя просто так взять и залезть в переноску
А зачем ещё людям в космос?
В любой позе
Кошка везде
Любовь животных
Игры с кошкой
Так выглядит любовь
А здесь вы можете найти комиксы про мудрого саркастичного котика, который понял эту жизнь и вам объяснит.