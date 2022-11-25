. 18 чёрно-белых комиксов с ярко-выраженной иронией о том, как живётся семье с кошкой

Одни семьи заняты воспитанием детей, другие — воспитанием своей кошки. И все семьи одинаково прекрасны! Сегодня мы познакомим вас с ироничными чёрно-белыми комиксами девушки по имени Алёна, в которых можно найти «смех, грех и кошку Жору». Это иллюстрации о повседневных моментах, которые знакомы многим.

Кто-то оставляет дедушке с бабушкой детей, а кто-то — кошку

Ох уж это воспитание

koshkajorakoshkajora

«А голову ты не забыла?»

«А если они с крыши прыгать будут, ты тоже прыгнешь?»

«Мне все равно, что там у других, мне важно, что у тебя»

«Вот будут у тебя свои дети, тогда и поймешь!»

«Я тоже много чего хочу!»

Закон кошачьего голода

Философские вопросы

В семье с кошкой «самая красивая девочка» — всегда кошка

Любовь до гроба и после гроба

Загоны

Верите в Деда Мороза?

Скоро около всех ёлок страны

Игры с едой

Неожиданный поворот сюжета

koshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajora

Уверены, что вы знаете мем про котов и рыбов не хуже нашего, но если вдруг вы что-то пропустили, у нас имеется поясняющий пост.

Нельзя просто так взять и залезть в переноску

А зачем ещё людям в космос?

В любой позе

Кошка везде

Любовь животных

Игры с кошкой

Так выглядит любовь

koshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajorakoshkajora

А здесь вы можете найти комиксы про мудрого саркастичного котика, который понял эту жизнь и вам объяснит.