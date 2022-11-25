. 18 чёрно-белых комиксов с ярко-выраженной иронией о том, как живётся семье с кошкой
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18 чёрно-белых комиксов с ярко-выраженной иронией о том, как живётся семье с кошкой

18 чёрно-белых комиксов с ярко-выраженной иронией о том, как живётся семье с кошкой

Одни семьи заняты воспитанием детей, другие — воспитанием своей кошки. И все семьи одинаково прекрасны! Сегодня мы познакомим вас с ироничными чёрно-белыми комиксами девушки по имени Алёна, в которых можно найти «смех, грех и кошку Жору». Это иллюстрации о повседневных моментах, которые знакомы многим.

Кто-то оставляет дедушке с бабушкой детей, а кто-то — кошку

koshkajora

Ох уж это воспитание

koshkajora

«А голову ты не забыла?»
«А если они с крыши прыгать будут, ты тоже прыгнешь?»
«Мне все равно, что там у других, мне важно, что у тебя»
«Вот будут у тебя свои дети, тогда и поймешь!»
«Я тоже много чего хочу!»


Закон кошачьего голода

koshkajora

Философские вопросы

koshkajora

В семье с кошкой «самая красивая девочка» — всегда кошка

koshkajora

Любовь до гроба и после гроба

koshkajora

Загоны

koshkajora

Верите в Деда Мороза?

koshkajora

Скоро около всех ёлок страны

koshkajora

Игры с едой

koshkajora

Неожиданный поворот сюжета

koshkajora

Уверены, что вы знаете мем про котов и рыбов не хуже нашего, но если вдруг вы что-то пропустили, у нас имеется поясняющий пост.

Нельзя просто так взять и залезть в переноску

koshkajora

А зачем ещё людям в космос?


koshkajora

В любой позе

koshkajora

Кошка везде

koshkajora

Любовь животных

koshkajora

Игры с кошкой

koshkajora

Так выглядит любовь

koshkajora

А здесь вы можете найти комиксы про мудрого саркастичного котика, который понял эту жизнь и вам объяснит.

# Интересное
По материалам: twizz

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