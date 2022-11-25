. 2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса
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2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса

2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса


1 ноября этого года, то есть всего несколько недель назад, компания Microsoft добавила в подписку Game Pass две игры для PC — это The Walking Dead: A New Frontier и The Walking Dead: Michonne. Оба проекта ранее были доступны в подписке только для Xbox. Не успело пройти и месяца, как игры были удалены из сервиса PC Game Pass.

Игроки обратили внимание, что сейчас в PC Game Pass нет доступа к полным сезонам The Walking Dead: A New Frontier и The Walking Dead: Michonne. Игрокам доступен только первый эпизод каждого проекта бесплатно, тогда как за остальные предлагается заплатить. На страницах игр The Walking Dead: A New Frontier и The Walking Dead: Michonne в Microsoft Store, в версиях для PC, пропало упоминание, что проект входит в Game Pass.

На данный момент Microsoft никак не объяснила, почему игры The Walking Dead: A New Frontier и The Walking Dead: Michonne теперь отсутствуют в PC Game Pass. Стоит сказать, что в официальном блоге Xbox никаких изменений в ноябрьской заметке, где говорилось о добавлении этих игр в сервис, на данный момент нет — там все еще написано, что с 1 ноября игры доступны в варианте полных сезонов.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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