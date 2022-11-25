. 22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)

Вадим Карасев

Екатерина перебралась в Москву из Чебоксар и в 2019 году стала студенткой ГУУ. Сидя на парах, она решила выкупить лотерейный билет, где нужно было угадать все числа в игровом поле или не угадать ни одного. Катя не угадала ни одной цифры и стала обладательницей 56 миллионов рублей. И, кстати, она не замужем!На что же она потратит такие деньги? На квартиру в стиле лофт в Москве, еще возьмет машину и фортепиано, заведет кошку, часть денег отдаст родным и сделает дорогой подарок подруге.