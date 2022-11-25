. 78-летнего актера из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах
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78-летнего актера из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах

78-летнего актера из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах78-летнего актера из «Игры в кальмара» О Ён Су обвинили в сексуальных домогательствах

Звезде сериала «Игра в кальмара» О Ён Су предъявили обвинение в харассменте. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

Согласно версии обвинения, в середине 2017 года О Ён Су ненадлежащим образом прикасался к телу женщины. Предполагаемая жертва сексуального домогательства обратилась в полицию в декабре 2021 года, однако дело вскоре было закрыто. Позднее прокуратура по просьбе потерпевшей возобновила расследование.

78-летний актер обвинения в харассменте отрицает.

О Ён Су известен по роли старика О Иль Нама, участника состязаний под номером 001 в сериале «Игра в кальмара». В 2022 году он получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана в корейском шоу.

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# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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