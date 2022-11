. Age of Empires IV на Xbox Series X | S появится не раньше марта 2023 года

Вадим Карасев





В конце октября Microsoft анонсировала игры серии Age of Empires для приставок Xbox. Age of Empires 2 Definitive Edition станет доступна на Xbox One и Xbox Series X | S уже 31 января 2023 года, то есть в начале будущего года. Точную дату релиза Age of Empires IV на Xbox Series X | S разработчики при анонсе не назвали, отметив, что планируют выпустить ее в 2023 году.

Теперь можно с уверенностью говорить, что релиз Age of Empires IV на Xbox Series X | S состоится не раньше марта 2023 года. Разработчики проекта представили дорожную карту развития стратегии. В этой дорожной карте релиз Age of Empires IV на Xbox назначен на 2023 год, но после февраля, вместе с другими «размытыми» планами по развитию игры.





Напомним, недавно игра Age of Empires IV получила на PC издание Anniversary Edition с большим количеством нового контента.

Watch this video on YouTube