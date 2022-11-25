. Алкомаркеты стали вытеснять пекарни в России
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Алкомаркеты стали вытеснять пекарни в России

Алкомаркеты стали вытеснять пекарни в России

После того, как в прошлом году в России резко увеличилось число пекарен, спрос на них начал постепенно падать. Теперь на их место приходят алкомаркеты, пишет "Коммерсантъ".

В нынешнем году существенно уменьшился спрос пекарен-кондитерских на свободные помещения. Объем сделок возвратился на уровень двухлетней давности, указали в департаменте исследования рынка Maris. Эксперты объяснили тенденцию развитием сегмента в 2021-м и высокой конкуренцией в 2022-м.


Рынок остается перенасыщенным, спрос распределяется по другим сегментам и схожим форматам. Это и заведения с шаурмой, и торговые сети, выпускающие хлебобулочные изделия. В то же время резко вырос спрос на открытие алкогольных магазинов. В этом году интерес арендаторов поднялся на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Активность сетей начала увеличиваться с ростом спроса на алкоголь, однако с августа, по подсчетам аналитиков, продажи стали снижаться, а в октябре они оказались всего лишь на 0,19% выше прошлогодних значений.

Уменьшение спроса россиян на потребительские товары вынуждают ритейлеров и поставщиков активнее прибегать к скидкам. По итогам сентября торговые компании недополучили примерно 86 млрд рублей прибыли с продажи уцененных товаров.

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По материалам: uposters.ru

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