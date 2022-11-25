. Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева

Певица Алла Пугачева дружила с женой поэта, который написал для нее хиты. Артистку связывало длительное плодотворное сотрудничество с Леонидом Дербеневым, написавшим для нее многие хиты. Годы спустя Примадонна перестала общаться с его вдовой. Веру Дербеневу это очень огорчает. Вера Ивановна переживает, что звезды, для которых писал ее супруг, не поддерживают с ней связь. Хотя именно хиты Дербенева сделали их популярными. «Может, они и восхищаются, но ни на Новый год, ни на день рождения никто из бывших подопечных Лени мне не позвонил, не спросил: «Как ты живешь?» Я уж не говорю о том, чтобы помощь какую-то материальную предложить. Мне она и не нужна: есть пенсия, есть авторские. Леня при жизни предвидел, что такая ситуация возникнет. Он мне всегда говорил: «Им нужен не я, а мои песни. Если вдруг такое случится, что я перестану писать, никому не буду нужен». Так и вышло. Песен нет и артистов нет», — сетует пожилая женщина. Вдова Леонида Петровича вспомнила и про Аллу Пугачеву, которая несколько месяцев назад переехала с детьми в Израиль. По словам Веры Ивановны, 73-летняя исполнительница давно ей не звонила.«Алла, когда и здесь была, не звонила. Она сейчас совсем не та, какой была раньше. Две разные Аллы. Я с ней очень давно не разговаривала. Она мне не звонит, а я тем более. Хотя была уверена, что мы будем дружить вечно», сказала Вера Дербенева. Дербенева удивляется поведению артистки, так как раньше они прекрасно ладили. «Мы впервые познакомились сорок лет тому назад. Леня ее сразу вдохновил. У них были прекрасные отношения. Я старше Аллы на 14 лет, но мы сразу с ней нашли общий язык, подружились. Она со мной делилась всем, что происходило в ее жизни. Алла в те времена действительно была очень милой девочкой», — рассказала женщина. Однако вдова поэта поделилась случаем, когда Примадонна очень помогла ей в организации похоронных мероприятий мужа, скончавшегося от рака. К слову, тогда в стороне не осталась и Маша Распутина, для которой Дербенев написал «Отпустите меня в Гималаи». «В те времена все деньги, которые у нас были, шли на лечение. Когда Лени не стало, встал вопрос, где и на что организовывать поминки. Я позвонила Алле. Она подсказала: «У меня есть знакомая, она директор ресторана. Все организуем». И Алла все сделала. Я только боялась, что в одном углу ресторана будут свадьбу праздновать, а в другом — поминки. Но все прошло хорошо. Маша Распутина, правда, даже обиделась: «Вера Ивановна, а почему не я организовываю?» Я ее успокоила: «Маша, впереди еще 40 дней. Устраивай их ты», — заключила она «МК».