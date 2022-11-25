. Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине

Ведущая Регина Тодоренко сделала признание. Экс-ведущая шоу «Орел и решка» является одной из самых работоспособных звезд российского шоу-бизнеса. Уже через месяц после родов, которые прошли в июле в Канаде, Регина встала на коньки. 32-летняя артистка стала одной из самых ярких участниц «Ледникового периода». Даже во время беременности Тодоренко много работала. Она была членом жюри шоу «Маска». Актриса также снималась в сериале «Секреты семейной жизни». Сегодня она призналась, что впервые приняла участие в постельной сцене.«Абстрагироваться оказалось крайне сложно, потому что на тот момент я уже была на раннем сроке беременности, о чем никто на площадке не знал. Чтобы психологически отстраниться от этого обстоятельства, я говорила себе: «Сейчас ты не Регина, ты живешь ролью, ты не беременна»», — поделилась телезвезда. Тодоренко очень волновалась из-за того, что в сценарии этого сериала не было пикантного эпизода. Он появился уже после того, как Регина начала в нем работу. Уроженка Одессы опасалась реакции супруга на этот эксперимент. «Помню, я переживала и пришла к мужу поделиться: «Представляешь, будет постельная сцена... Если бы я сейчас была свободная или пусть даже замужем, но хотя бы не беременная». Влад тогда сказал мне очень правильные слова: "Это твой актерский вызов, если хочешь в дальнейшем связать жизнь с этой профессией, пройдешь его. А если нет, поймешь, что не стоит идти дальше в этом направлении»», — рассказала телеведущая, актриса и певица журналу «Антенна-Телесемь».