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Больше 30 лет спустя: как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона

Больше 30 лет спустя: как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона

Сложно найти человека, который не смотрел или хотя бы не слышал о молодёжном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». В своё время он считался безумно популярным, так как приковал к экрану зрителей со всего мира. Всем было невероятно увлекательно следить за насыщенной жизнью близнецов Уолш, которые внезапно очутились в окружении золотой молодёжи.

С момента выхода первых серий прошло целых 32 года. За это время актёры, сыгравшие главные роли в сериале, успели сняться в ряде новых проектов, обзавестись семьями и новыми увлечениями. Многим поклонникам, безусловно, было бы интересно взглянуть, насколько сильно изменились их любимчики. Предлагаем вам удовлетворить своё любопытство прямо сейчас.

Джим Уолш (Джеймс Экхаус)

Worldvision Enterprises / jameseckhouse

Синди Уолш (Кэрол Поттер)

Worldvision Enterprises / carolpotter90210

Келли Тейлор (Дженни Гарт)


Worldvision Enterprises / jenniegarth

Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» дебютировал 4 октября 1990 года. Однако картина завоевала успех далеко не сразу. Всё изменилось, когда выпускающая студия решилась на показ сериала летом. После этого охваты аудитории значительно выросли, так как увлекательной историей начали активно интересоваться подростки.

Брендон Уолш (Джейсон Пристли)

Worldvision Enterprises / jason_priestley

Бренда Уолш (Шеннен Доэрти)

Worldvision Enterprises / theshando

Стив Сандерс (Иан Зиринг)

Worldvision Enterprises / ianziering

Андреа Цукерман (Габриэль Картерис)

Worldvision Enterprises / gabriellecarteris

Дэвид Сильвер (Брайан Остин Грин)

Worldvision Enterprises / brianaustingreen

Донна Мартин (Тори Спеллинг)

Worldvision Enterprises / torispelling

Поначалу сериал активно критиковался из-за возраста актёров. Многим ребятам было далеко за 20 и даже за 30 лет. Однако возраст не помешал им убедительно сыграть подростков.

Валери Мэлоун (Тиффани-Эмбер Тиссен)

Worldvision Enterprises / tiffanithiessen

Клэр Арнольд (Кэтлин Робертсон)

Worldvision Enterprises / kathleenrobert7

В 2008 был снят ремейк на популярный сериал 1990 года. Всего вышло 5 сезонов. Проект получил достаточно неплохие оценки, однако такого же интереса у телезрителей, к сожалению, он не вызвал.

Карли Рейнолдс (Хилари Суонк)

Worldvision Enterprises / hilaryswank

Джанет Сосна (Линдсэй Прайс)

Worldvision Enterprises / lindsayjprice

В 2019 году канал Fox решил снять продолжение «Беверли-Хиллз, 90210″ с уже прилично повзрослевшими актёрами. В работе над картиной принимали участие почти все знаменитости оригинального сериала. Однако это не спасло телешоу от низких оценок и критики. После выхода первого сезона, в который входило 6 серий, канал решил не продлевать его и закрыть проект.

Ноа Хантер (Винсент Янг)

Worldvision Enterprises / thevincentyoung

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели герои популярного турецкого сериала «Великолепный век» с исторической точки зрения.

# Интересное
По материалам: twizz

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