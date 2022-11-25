. Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина

Ведущий Борис Корчевников высказался о побеге артиста. Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Израиль до сих пор активно обсуждается в звездной тусовке. Многие артисты раскритиковали Примадонну и юмориста, которые не просто сбежали за границу, но и облили грязью родную страну. Борис Корчевников признался, что для него поступок Галкина стал большой неожиданностью. По мнению телеведущего, комик должен был быть благодарным России и поддерживать ее.«Где он был бы, если бы не его родная земля? Благодаря ей он построил шикарный дворец. Он ни слова не сказал в поддержку людей. Это неожиданность, правда», — возмутился Корчевников в эфире программы «Судьбе человека». Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в Израиле. Поклонники надеялись, что супруги скоро вернутся в Россию, однако недавно стало известно, что они забрали документы детей из школы и выставили на продажу свой роскошный замок. Элитную недвижимость оценили в один миллиард рублей. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.