. Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина

Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина
Ведущий Борис Корчевников высказался о побеге артиста. Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Израиль до сих пор активно обсуждается в звездной тусовке. Многие артисты раскритиковали Примадонну и юмориста, которые не просто сбежали за границу, но и облили грязью родную страну. Борис Корчевников признался, что для него поступок Галкина стал большой неожиданностью. По мнению телеведущего, комик должен был быть благодарным России и поддерживать ее.
«Где он был бы, если бы не его родная земля? Благодаря ей он построил шикарный дворец. Он ни слова не сказал в поддержку людей. Это неожиданность, правда», — возмутился Корчевников в эфире программы «Судьбе человека».  Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в Израиле. Поклонники надеялись, что супруги скоро вернутся в Россию, однако недавно стало известно, что они забрали документы детей из школы и выставили на продажу свой роскошный замок. Элитную недвижимость оценили в один миллиард рублей. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

Последние новости

Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но они еще и дорожают
Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но
Мемы и приколы про высшее образование (15 фото)
Мемы и приколы про высшее образование (15 фото)
Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина
Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина
Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского языка и в жизни, и на сцене
Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского
Даня Милохин - крыса, считают его фанаты
Даня Милохин - крыса, считают его фанаты
Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года
Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года
Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив сделать честные снимки
Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Брэд Питт рассказал, какие у него прозвища
Брэд Питт рассказал, какие у него прозвища
В России сократилось количество IT-преступлений
В России сократилось количество IT-преступлений
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум

Топ на сегодня

Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек
Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом

Еще по теме

Борис Корчевников рассказал о своей бывшей возлюбленной
Борис Корчевников рассказал о тайной сестре
Борис Корчевников сообщил о проблемах после операции
Семейство Аллы Пугачевой раскритиковал Данко