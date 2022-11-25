. Британские медсестры выйдут на забастовку

Вадим Карасев

Guardian: британские медсестры впервые выйдут на забастовку из-за низких зарплат

Британские медсестры в декабре впервые более чем за 100 лет выйдут на забастовку с требованием повысить им заработную плату. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на заявление Королевской коллегии медсестер.

Решение о проведении забастовок 15 и 20 декабря профсоюз принял после того, как правительство отклонило предложение о проведении переговоров​​​.

«Спор идет не только о зарплате, но и о безопасности. Уровень укомплектованности настолько низок, что это ставит под угрозу обслуживание пациентов. Только справедливая оплата труда медперсонала позволит нам привлекать и удерживать людей в нашей профессии», — говорится в документе.

Не исключено, что стачки продолжатся, если власти продолжат отказываться от обсуждения требований работников, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что госслужащие из трех министерств Великобритании устроят месячную забастовку с середины декабря с требованием повышения зарплаты на фоне рекордной инфляции в стране. На забастовку выйдут сотрудники британского МВД, погранслужбы, Минтранса и министерства по защите окружающей среды.

Официальный показатель инфляции в Великобритании по итогам июля побил рекорд прошлого века и составил 10,1 процента в годовом выражении. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,7 процента. Нынешний результат стал самым высоким с 1982 года. Продовольственная инфляция оказалась еще выше и составила 12,3 процента в годовом выражении, это самый высокий показатель с марта 1981-го.