. Чулпан Хаматова работает за копейки, заявил депутат
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Чулпан Хаматова работает за копейки, заявил депутат

Чулпан Хаматова работает за копейки, заявил депутат
Актриса Чулпан Хаматова стала бледной тенью самой себя. Роман Худяков отреагировал на факт получения премии Чулпан Хаматовой в Европе. Чулпан Хаматова недавно одержала победу на премии «Ночь лицедеев» за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. На вручении награды в Латвии она произнесла благодарственную речь на латышском языке, который в настоящий момент изучает. «Чулпан Хаматова, на которую жалко смотреть, так у нее постоянно дрожат губы и руки на каждом интервью, стала победителем в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев». Причем, за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. То есть играет она его одна. Зал полупустой. Спектакль популярностью у зрителя, мягко говоря, не пользуется», — заметил политик в своих соцсетях.
Он вспомнил, что в России Хаматова выглядела совсем иначе, особенно, когда получала награды из рук президента, в поддержку которого она не стеснялась записывать агитационные ролики. Позже она вдруг заявила европейским журналистам, что ей вообще не интересны ни российские звания, ни почести родной страны. «Теперь актриса — бледная тень самой себя. И 800 долларов в месяц — это не 3500 евро за каждый выход на сцену, не говоря уже о гонорарах в кино. Теперь уже даже грустно, что именно она сыграла светлейшего человека — «доктора Лизу», трагически ушедшую из жизни», — добил Хаматову Худяков. Сейчас, считает политик, она делает один лишь «хлам» в угоду заграничной публики — лишь бы понравиться ей любыми методами.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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