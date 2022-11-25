. Чулпан Хаматова работает за копейки, заявил депутат

Актриса Чулпан Хаматова стала бледной тенью самой себя. Роман Худяков отреагировал на факт получения премии Чулпан Хаматовой в Европе. Чулпан Хаматова недавно одержала победу на премии «Ночь лицедеев» за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. На вручении награды в Латвии она произнесла благодарственную речь на латышском языке, который в настоящий момент изучает. «Чулпан Хаматова, на которую жалко смотреть, так у нее постоянно дрожат губы и руки на каждом интервью, стала победителем в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев». Причем, за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. То есть играет она его одна. Зал полупустой. Спектакль популярностью у зрителя, мягко говоря, не пользуется», — заметил политик в своих соцсетях.Он вспомнил, что в России Хаматова выглядела совсем иначе, особенно, когда получала награды из рук президента, в поддержку которого она не стеснялась записывать агитационные ролики. Позже она вдруг заявила европейским журналистам, что ей вообще не интересны ни российские звания, ни почести родной страны. «Теперь актриса — бледная тень самой себя. И 800 долларов в месяц — это не 3500 евро за каждый выход на сцену, не говоря уже о гонорарах в кино. Теперь уже даже грустно, что именно она сыграла светлейшего человека — «доктора Лизу», трагически ушедшую из жизни», — добил Хаматову Худяков. Сейчас, считает политик, она делает один лишь «хлам» в угоду заграничной публики — лишь бы понравиться ей любыми методами.