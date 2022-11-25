. Даня Милохин - крыса, считают его фанаты
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Даня Милохин - крыса, считают его фанаты

Даня Милохин - крыса, считают его фанаты
Певец и тиктокер Даня Милохин разгневал своих поклонников. За последние месяцы за границу перебрались с десяток отечественных знаменитостей. В числе прочих Россию покинули популярные блогеры Аня Покров и Артур Бабич. Недавно к ним присоединился Даня Милохин.  Тиктокеры обосновались в Америке и начали общаться с аудиторией в соцсетях на английском языке. Название в шапке профиля на официальной странице «Дрим Тим Хауса» переименовали на «Блогерский дом из США».
Российских поклонников блогеров взбесило подобное изменение. Под постами Милохина появились сотни возмущенных комментариев. Фанаты стали отписываться от страниц кумиров и призывать к этому других. «Какая же ты крыса, как оказалось! Просто позорище», «А по-русски разучились говорить?», «Делаете вы, а стыдно мне. Отписка», «Смотреть на вас противно, предатели», «За деньги на все готовы», «Это просто плевок в тех, кто вас любил, благодаря кому вы прославились. Давайте все отпишемся, пусть сидят в своей Америке без денег и фанатов», — написали они.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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