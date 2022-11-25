. День 25 ноября в истории

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1999 году в память об убитых в этот день в 1960 году по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо сестрах Мирабаль — Патрии, Минервы и Марии Терезы. Они были членами партизанской организации «Революционное движение 14 июля».

Насилие в отношении женщин — глобальная проблема. Оно затрагивает женщин вне зависимости от их расы, этнической принадлежности, социального положения, достатка или происхождения.

День российского военного миротворца.

Дата этого неофициального профессионального праздника была выбрана не случайно. 25 ноября 1973 года наши военные впервые приняли участие в миротворческой операции ООН во время арабо-израильского конфликта.

В настоящее время в состав миротворческих сил ООН входят около 60 российских военных наблюдателей.

Российские военные миротворческие силы присутствовали в Боснии и Герцеговине, Косове, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Судане, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чаде, Либерии, Анголе.

«Черная пятница».

День, когда во всем мире стартуют рождественские распродажи. Традиция начинать их в первую пятницу после Дня благодарения появился в США в XIX веке, а название «Чёрная пятница» — в 1966 году.

Существует две версии происхождения названия. По одной из них, оно произошло от способа ведения бухгалтерии. Убытки записывались красными чернилами, а прибыль — чёрными. Благодаря огромным скидкам, в этот день продажи резко возрастали, так что чёрный цвет в отчетности преобладал. По другой версии, в этот день на дорогах образовывались огромные пробки из желающих посетить магазины.

Всемирный день отказа от покупок.

Эта международная акция родилась в Канаде в 1992 году в качестве протеста против излишнего потребления. В этот день все желающие могут отказаться от приобретения любых товаров.

Всемирный день отказа от покупок проходит в первую пятницу после американского Дня благодарения, то есть в «Черную пятницу».

76 лет назад (1946) был основан Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

25 ноября 1946 года Совет министров СССР принял по­становление о создании физико-технического факультета МГУ, а в 1951 году на его базе был создан Московский физико-технический институт (МФТИ).

В настоящее время институт — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии и смежных дисциплин. Он входит в престижные рейтинги лучших университетов мира.

В МФТИ обучаются порядка 7 тысяч студентов, преподают свыше 80 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.

За прошедшие годы МФТИ выпустил более 36 тысяч человек. Среди выпускников вуза, 150 — академиков и член-корреспондентов РАН, 6 тысяч — получили звание доктора наук, 17 тысяч — кандидатов наук.

80 лет назад (1942) было подписано советско-французское соглашение, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман».

В Советский Союз прибыли 72 французских добровольца — пилоты и авиационные техники. Первым командиром эскадрильи «Нормандия» был известный французский пилот Жан Луи Тюлян (погиб в бою летом 1943 года).

В апреле 1943 года французская эскадрилья начала вести боевые действия в составе 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта. Летом 1943 года был сформирован 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия». Он состоял из четырех эскадрилий: «Руан», «Гавр», «Шербур» и «Кан».

В 1944 году за героизм, проявленный в боях при форсировании реки Неман, авиаполк стал называться «Нормандия-Неман».

Во время Великой Отечественной войны пилоты этого соединения совершили более 5 тысяч боевых вылетов, провели свыше 800 воздушных боев и сбили около 300 самолетов противника. Правительство СССР наградило полк «Нормандия-Неман» орденами Красного Знамени и Александра Невского, а французское — Почетного легиона, Крестом войны с шестью пальмами, Крестом освобождения и Военной медалью. 83 французских летчика были награждены советскими орденами и медалями, четверо — стали Героями Советского Союза.

87 лет назад (1935) постановлением ЦИК СССР был учреждён орден «Знак Почёта».

Им награждались рабочие, колхозники, учителя, врачи, ученые, деятели культуры, спортсмены и даже студенты и школьники. Орден вручался «за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле, за особые достижения в научно-исследовательской, культурной и спортивной деятельности, за внесение во все области социалистического строительства технических улучшений и изобретений, имеющих крупное экономическое значение, за заслуги по повышению боеспособности Красной Армии и обороноспособности Союза ССР».

Орден «Знак Почёта» № 1, в декабре 1935 года, был вручён председателю колхоза «Батыр» Ташкентской области Артыкбаю Тиллябаеву.

Одной из особенностей награды является то, что она могла вручаться повторно за какие-либо новые заслуги и отличия. В списке награжденных есть люди, которых получали орден три и даже четыре раза. А председатель Ленинабадского облисполкома Мастура Авезова стала кавалером пяти орденов «Знак Почета».

В августе 1988 года «Знак Почёта» был переименован в Орден Почёта.

105 лет назад (1917) начались выборы во Всероссийское учредительное собрание.

Подготовка к выборам в этот представительный орган власти началась сразу после Февральской революции. Согласно Положению о выборах, в голосовании могли принять участие все граждане страны старше 20 лет, а военнослужащие могли голосовать с 18 лет. Право голоса получили и женщины.

Страна была разбита на избирательные округа, каждому из которых выделялась депутатская квота пропорционально численности населения — один депутат от 200 тысяч жителей, за исключением Сибири, где избирался один депутат от 179 тысячи населения.

Выборы проводились три дня — 25, 26 и 27 ноября, но в 12 округах они были перенесены на декабрь 1917 года — январь 1918 года. В голосовании приняли участие 44,4 миллиона человек. Больше всего голосов получила партия эсеров (59%), второе место заняли большевики (25%), третье — кадеты (около 5%).

Первое заседание Всероссийского учредительного собрание состоялось 18 января 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце. Депутаты собрания отказались рассматривать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла бы советы рабочих и крестьянских депутатов государственной властью, и были разогнаны утром 19 января. А на следующий день ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного собрания.

152 года назад (1870) указом императора Александра II было создано царское удельное винодельческое имение Абрау-Дюрсо.

В 1873-1874 годах были заложены первые виноградники площадью свыше 3,2 тысяч квадратных саженей. Позднее были построены специальные подвалы, оборудованные для производства вина. Здесь создавались такие марочные столовые вина, как «Рислинг», «Каберне Абрау», «Сотерн», «Лафит», «Бордо», «Бургундское».

«Игристая» история Абрау-Дюрсо началась в 1891 году, когда управляющим удельным виноделием был назначен князь Лев Голицын. Он первым в России наладил производство высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин.

Сегодня «Абрау-Дюрсо» — ведущий российский производитель шампанских и игристых вин, получаемых как классическим, так и резервуарным способом.

223 года назад (1799) в Санкт-Петербурге была основана Центральная военно-морская библиотека (ЦВМБ).

Она была создана императором Павлом I при Ученом комитете Адмиралтейств-коллегии «для обсуждения вопросов по кораблестроению и мореплаванию». Размещалась библиотека в здании Адмиралтейства.

За 223 года в её фондах собрана уникальная коллекция изданий по различным отраслям науки (порядка миллиона единиц хранения). В старейшей и крупнейшей библиотеке Вооруженных Сил РФ, в частности, хранятся рукописный «Устав морской», разработанный лично Петром I, цветной Атлас кругосветного путешествия адмирала И.Ф. Крузенштерна, изданный Российской Академией наук в 1813 году, и другие уникальные издания.

В апреле 2018 года ЦВМБ переехала в реконструированное здание на Васильевском острове. 25 ноября 2019 года, в день своего юбилея, библиотека распахнула двери своего нового дома посетителям.

287 лет назад (1735) был отлит Царь-колокол.

Первый кремлёвский колокол огромного размера, названный Большой Успенский колокол, был изготовлен в XVII веке по приказу Бориса Годунова литейщиком Андреем Чоховым. К сожалению, он просуществовал недолго: во время пожара в Кремле — упал и разбился.

В середине 1600-х годов из осколков Большого Успенского колокола был отлит новый, ещё больший колокол. И он просуществовал тоже недолго, так как треснул от сильного удара языка по нему. Взамен разбитого колокола был отлит еще один, но в июне 1701 года во время пожара в Кремле он упал и разбился.

В июле 1730 года Анна Иоанновна подписала указ об отливке нового Успенского большого колокола. Исполнение указа императрицы было возложено на Контору главной артиллерии и фортификации. Отливку колокола поручили Ивану Моторину, который изготовил наиболее крупные колокола для российских монастырей.

Формовка и отливка Царь-колокола производилась в специальной яме, вырытой на Ивановской площади. Первая попытка отлить колокол в 1734 году окончилась неудачей. Во время работ произошёл пожар, в результате которого была повреждена форма колокола.

Новый Царь-колокол был отлит 25 ноября 1735 года. Работы продолжались более 36 часов. В форму было залито 12 тысяч 327 пудов (201 тонна 924 килограмм) колокольной бронзы.

После окончанию работ Царь-колокол по непонятным причинам длительное время оставался в литейной яме. Там его и застал знаменитый Троицкий пожар, возникший в Кремле в мае 1737 года. При тушении огня вода попала на раскаленный металл колокола, и от него откололся кусок весом 11,5 тонн.

Более ста лет предпринимались попытки извлечения колокола из ямы, которые оканчивались неудачей. В 1836 году петербургский архитектор Огюст Монферран разработал проект подъемного устройства и специального каменного постамента для установки на него Царь-колокола. Он был извлечен из ямы и как образец литейного искусства установлен на восьмигранном постаменте из песчаника, где и стоит поныне.

683 года назад (1339) в московском Кремле началась закладка дубовых стен.

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. В 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукого был построен укрепленный центр поселения — Кремль, а вокруг него сооружены ров и земляной вал.

В ноябре 1339 года по велению князя Ивана Калиты вокруг Кремля началось возведение новых мощных стен и башен из дуба. Простояли укрепления почти четверть века. В 1365 году они серьёзно пострадали при пожаре. В 1367 году во время правления Дмитрия Донского вокруг Кремля начали строить каменные стены.

155 лет назад (1867) шведский инженер-химик Альфред Нобель запатентовал динамит.

Своё название эта взрывчатая смесь на основе нитроглицерина получила от греческого слова «δύναμις», что значит «сила».

Существует легенда, что Альфред Нобель изобрёл динамит случайно. Бутылки, в которых собирались перевозить нитроглицерин, были уложены в кремнистую землю, и одна из них протекла. Опасное вещество впиталось в землю, и учёный обратил внимание, что получившийся материал не выделяет нитроглицерин даже при сильном давлении, а при подрыве капсюлем гремучей ртути взрывается с силой лишь на немного уступающей чистому нитроглицерину.

104 года назад (1918) Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом.

Венгерская пацифистка и суфражистка возглавила посольство своей страны в Швейцарии. Однако занимала она этот пост недолго, уже весной 1919 года, с приходом к власти в Венгрии коммунистов, Швиммер была отозвана из Швейцарии.