. День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
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День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Ежегодно 26 ноября свой профессиональный праздник отмечают представители специальности, популярной во все времена. В Международный день сапожника теплые пожелания получают все, кто связаны с производством и ремонтом обуви.


Поздравления с Днем сапожника в стихах и открытках

*****

Все говорят, Вы без сапог,
Хотя другим всегда их шьёте.
Пришёл к Вам я не босоног,
Но труд Ваш для меня в почёте.
Желаю бедности не знать,
И никогда не знать болезней.
Счастье своё легко ковать
Назло заботам бесполезным.



*****
Знает каждый — млад и сед —
Трудно в мире без штиблет.
Тем, кто обувает мир,
Мы закатим славный пир.
Для сапожников для наших
Напечем мы пирогов,
Весело споем и спляшем
Не жалея каблуков.

*****
Праздник у сапожника,
День международный,
В твоем труде нуждается
И бомж и благородный.
Босыми не прожить нам
Ни летом, ни зимой,
Ты нас обуваешь,
Сапожник дорогой.
Желаю, чтоб планета
Была тобой обута,
Чтоб ты, сапожник, счастлив
Был каждую минуту.



*****
Ремесло сапожника
Ценится всегда,
Вы творить умеете,
Не щадя труда.
Пусть работа спорится
И душа поёт,
Пусть финансы множатся
И во всём везёт.

*****
Всех сапожников поздравим
С праздником мы от души,
Пусть у них заказов будет
Много разных и больших,
Ремонтируют пусть туфли,
Обувь новую пусть шьют,
Им успехов мы желаем,
Ценим их нелегкий труд!



История праздника


День сапожника обладает статусом международного праздника. Это говорит о том, что без таких полезных мастеров, как производители обуви, не обходится ни одно государство в обществе. Термин «сапожник» на сегодняшний день не очень ходовое — гораздо чаще встречается слово «обувщик». Однако раньше оно было крайне известным.

Сапожники либо башмачники нередко имели собственные мастерские, а в работе им подсобляли подмастерья. Являться правой рукою сапожника, в те далекие времена, было достаточно почетно.

Мастерство производства обуви не считалось простым. Это на сегодняшний день данное производство большей частицей механизировано и даже автоматизировано, а ранее башмачникам доводилось всю обувь прошивать ручным способом. Разумеется, каждая парочка при этом выходила никак не схожей на предшествующую, сохраняла оттенок особенности, а в некоторых случаях её можно было уверенно охарактеризовать шедевром.

Издавна, специальность сапожника позволяла, овладевшему ей, зарабатывать очень хорошие деньги. Искусство производства обуви постоянно было нужным и среди авторитетных вельмож, и среди обычного люда. У отличного сапожника заказы не переводились, и в потребителях он нужды не знал.


Профессия сапожника в нынешнее время


Нынешний башмачник либо обувщик, в отличие от собственных предшественников, способен трудиться не только сам, однако и на обувной фабрике. Во 2 случае он должен ориентироваться в механизме функционирующих на производстве машин, осознавать принципы их деятельности и обладать способностью регулировать данными сложными механизмами. В соответствии с этим, для реализации трудовой деятельности в заводских условиях, обувщик обязан иметь особое образование.

Человек, который работает в обувной мастерской, не меньше нуждается в конкретных познаниях. Настоящий сапожник обязан уметь пошить обувь с нуля. Потому как и в наши времена находятся люди с необычным размером либо даже формой ступни, которым отнюдь не выбрать пару обуви на полках обувных торговых центров.

Настоящий специалист собственного дела без труда отремонтирует сапожки либо туфли, если в этом появится потребность, избавит ботинки от потертостей, вызванных временем либо невнимательной ноской; залатает дырки, на каблуки установит новейшие набойки.

Башмачник способен подарить обуви вторую жизнь, если у него имеются требуемые умения и комплект инструментов. Последний включает шило, ножик с острым лезвием, специализированные иглы, резиновый клей и т.д. Необходимы обувщику и предопределенные материалы: куски кожи, резины, прочные нити надлежащего оттенка.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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