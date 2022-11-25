. День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Ежегодно 26 ноября свой профессиональный праздник отмечают представители специальности, популярной во все времена. В Международный день сапожника теплые пожелания получают все, кто связаны с производством и ремонтом обуви.

Поздравления с Днем сапожника в стихах и открытках

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Все говорят, Вы без сапог,

Хотя другим всегда их шьёте.

Пришёл к Вам я не босоног,

Но труд Ваш для меня в почёте.

Желаю бедности не знать,

И никогда не знать болезней.

Счастье своё легко ковать

Назло заботам бесполезным.





*****Знает каждый — млад и сед —Трудно в мире без штиблет.Тем, кто обувает мир,Мы закатим славный пир.Для сапожников для нашихНапечем мы пирогов,Весело споем и спляшемНе жалея каблуков.

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Праздник у сапожника,

День международный,

В твоем труде нуждается

И бомж и благородный.

Босыми не прожить нам

Ни летом, ни зимой,

Ты нас обуваешь,

Сапожник дорогой.

Желаю, чтоб планета

Была тобой обута,

Чтоб ты, сапожник, счастлив

Был каждую минуту.





*****Ремесло сапожникаЦенится всегда,Вы творить умеете,Не щадя труда.Пусть работа споритсяИ душа поёт,Пусть финансы множатсяИ во всём везёт.

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Всех сапожников поздравим

С праздником мы от души,

Пусть у них заказов будет

Много разных и больших,

Ремонтируют пусть туфли,

Обувь новую пусть шьют,

Им успехов мы желаем,

Ценим их нелегкий труд!





История праздника





День сапожника обладает статусом международного праздника. Это говорит о том, что без таких полезных мастеров, как производители обуви, не обходится ни одно государство в обществе. Термин «сапожник» на сегодняшний день не очень ходовое — гораздо чаще встречается слово «обувщик». Однако раньше оно было крайне известным.

Сапожники либо башмачники нередко имели собственные мастерские, а в работе им подсобляли подмастерья. Являться правой рукою сапожника, в те далекие времена, было достаточно почетно.

Мастерство производства обуви не считалось простым. Это на сегодняшний день данное производство большей частицей механизировано и даже автоматизировано, а ранее башмачникам доводилось всю обувь прошивать ручным способом. Разумеется, каждая парочка при этом выходила никак не схожей на предшествующую, сохраняла оттенок особенности, а в некоторых случаях её можно было уверенно охарактеризовать шедевром.

Издавна, специальность сапожника позволяла, овладевшему ей, зарабатывать очень хорошие деньги. Искусство производства обуви постоянно было нужным и среди авторитетных вельмож, и среди обычного люда. У отличного сапожника заказы не переводились, и в потребителях он нужды не знал.

Профессия сапожника в нынешнее время





Нынешний башмачник либо обувщик, в отличие от собственных предшественников, способен трудиться не только сам, однако и на обувной фабрике. Во 2 случае он должен ориентироваться в механизме функционирующих на производстве машин, осознавать принципы их деятельности и обладать способностью регулировать данными сложными механизмами. В соответствии с этим, для реализации трудовой деятельности в заводских условиях, обувщик обязан иметь особое образование.

Человек, который работает в обувной мастерской, не меньше нуждается в конкретных познаниях. Настоящий сапожник обязан уметь пошить обувь с нуля. Потому как и в наши времена находятся люди с необычным размером либо даже формой ступни, которым отнюдь не выбрать пару обуви на полках обувных торговых центров.

Настоящий специалист собственного дела без труда отремонтирует сапожки либо туфли, если в этом появится потребность, избавит ботинки от потертостей, вызванных временем либо невнимательной ноской; залатает дырки, на каблуки установит новейшие набойки.

Башмачник способен подарить обуви вторую жизнь, если у него имеются требуемые умения и комплект инструментов. Последний включает шило, ножик с острым лезвием, специализированные иглы, резиновый клей и т.д. Необходимы обувщику и предопределенные материалы: куски кожи, резины, прочные нити надлежащего оттенка.