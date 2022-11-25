. Депутаты новой волны возрождают наставничество в России
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Депутаты новой волны возрождают наставничество в России

Депутаты новой волны возрождают наставничество в России

В Госдуме прошел круглый стол с участием депутатов новой волны и представителей экспертного сообщества, на котором обсудили предложения по развитию института наставничества в России.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что важно создать механизмы, которые бы помогали молодым специалистам быстрее проходить адаптацию.


"2023 год станет годом педагога и наставника. Перед началом следующего года было бы правильно не только обсудить тему, но и подготовить возможные решения, создать условия для развития наставничества", — сказал Метелев.

Он добавил, что значительную роль в работе с подростками будут играть наставники Российского движения детей и молодёжи.

"В концепции движения детей и молодёжи наставничеству отведена отдельная роль. Обязательно нужно продумать механизм участия наставников движения в адаптации подростков, которые готовятся к взрослой жизни", — отметил Метелев.

В Госдуме провели специальное исследование на тему развития института наставничества. На основании исследования были сформулированы основные законодательные инициативы и предложения для правительства России, а также рекомендации для включения в долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

Участники пришли к выводу, что необходимо утвердить типовую программу сопровождения молодежи в процессе их вовлечения в трудовые отношения. Это позволит систематизировать все процессы и значительно упростить задачу работодателям.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что в Госдуме идет работа над новым законом о занятости. Депутат поделилась, что получает запросы от регионов на четко сформированную систему наставничества и единый стандарт такой деятельности. По словам Стенякиной, система наставничества должна быть обязательной, и очень важно, чтобы в ее разработке были задействованы службы занятости.

Итоги работы круглого стола подвел первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.


"У нас получился максимально полезный и конструктивный диалог. Планируется внести ряд законодательных инициатив, которые касаются содействия профессиональной адаптации молодых работников и утверждения порядка осуществления наставничества", - сказал Кастюкевич.

Депутат добавил, что предложено дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей 60.3 "Осуществление функций наставника" и сформировать перечень предложений по совершенствованию других нормативных правовых актов Российской Федерации в части организации наставничества.

В ближайшее время предложенные законодательные инициативы будут дорабатываться депутатами и экспертным сообществом совместно с профильными министерствами, ведомствами и профсоюзами.

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По материалам: uposters.ru

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