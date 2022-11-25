. Дети Сергея Жукова сами зарабатывают себе карманные деньги
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Дети Сергея Жукова сами зарабатывают себе карманные деньги

Дети Сергея Жукова сами зарабатывают себе карманные деньги
Певец Сергей Жуков довольно строг с детьми. Даже восьмилетний сын Мирон получает деньги, помогая украшать пряники в семейной кондитерской. Бывший солист легендарного дуэта «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью Наталье Подольской для программы «Ваша Наташа» рассказал о том, что их с Региной Бурд дети, несмотря на свой юный возраст, уже работают. «Мы вообще считаем, что просто так давать деньги — это глупо. И поэтому всячески, в раннем возрасте — в более игровой форме, а сейчас уже — в прямолинейной форме, говорим о том, что это работа». Если младший сын, 8-летний Мирон, идет со своей мамой в кондитерскую (семья Жукова владеет кондитерской «Любовь и сладости» в Москве), то он может помогать девочкам-декораторам украшать пряники, и вечером получает дома определенную сумму за свой труд.
«Радостный, но с пониманием, что работа оплачивается. Он должен понимать это», — отмечает Сергей. Старшие его дети, 14-летняя Ника и 12-летний Энджел, уже несколько лет работают в театре и получают там официальную зарплату — минимальную, но все же зарплату. Кроме того, Энджел сейчас занимается озвучкой сказок, теле- и радиопередач. Зарплата у мальчика иногда достигает сотни тысяч, но после получки он по собственной инициативе отдает большую часть этих денег родителям. «И мы не говорим «Да ладно, не надо». Мы берем. И пусть он понимает, что всегда в жизни надо делиться», — заявляет Жуков.
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

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