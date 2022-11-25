Дочь Анастасии Заворотнюк попала в очередную автоаварию: "Столько стресса"
Дочь тяжело больной Анастасии Заворотнюк в последнее время не радует маму хорошими новостями. На следующий день после получения прав она угодила в аварию, а спустя неделю — в еще одну.
26-летняя девушка уже даже не сама вела, а положилась на более опытного водителя, но и это не помогло. "Не без приключений. Я иногда рада, что сама не вожу, столько стресса", — поделилась Анна с подписчиками.
На этот раз в "Мерседес", в котором она сидела сзади, въехал таксист. Машина Заворотнюк несильно пострадала, а вот таксисту досталось. Столкновение произошло на улице Курской возле торгового центра "Атриум".
Однако теперь все уже хорошо: Анна добралась до банного комплекса "Гуси-лебеди" и поделилась с подписчиками снимками оттуда.
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У актрисы появилось множество поклонников из-за ее роли Виктории Прутковской, однако коллеги, как оказалось, их восторг не разделяли. Некоторым ее говор казался странным, кто-то считал, что она неуместно себя ведет, и из-за нее вечно происходят недоразумения. Анастасия рассказала об этом в своей книге "Начало".
Впрочем, все хейтеры успокоились, когда сменился драматург. Оказалось, проблема была в нем, а не в Анастасии.