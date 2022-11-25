. Дочка Иосифа Пригожина крестила крошку сына

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная крестила своего сына. 16 августа Даная Пригожина впервые стала мамой — у нее родился сын, которому дали редкое имя Даниэль. Сегодня, 24 ноября, звездная семья крестила малыша. 25-летняя Даная поделилась первыми кадрами с таинства. Дочь продюсера представила крестных родителей малыша, а также показала, каких аниматоров пригласила на важное мероприятие. Маленького Даниэля развлекали Микки-Маусы и танцующие ангелы. Лицо наследника Пригожина скрыла под смайликом тигра — молодая мама еще не готова познакомить Даниэля с публикой.«Вот такая красота у нас. Крещение сына», — скромно написала Даная в личном блоге. К слову, крестным папой Даниэля стал политик и активист Виталий Бородин. «Сегодня для меня и моей семьи произошло очень важное событие. Даная, спасибо тебе за такое предложение — стать крестным, для меня это очень ответственно и серьезно. Теперь я полностью ответственный за него не только перед ним, но и перед Богом. Уверен, что оправдаю надежды, так как я очень люблю детей. Считаю, на все воля Божья. Если он так посчитал, что я должен стать крестным отцом, значит, так и должно было случиться», — поделился эмоциями госдеятель. Этой весной Даная вышла замуж за мужчину по имени Евгений. Пара скромно расписалась, решив, что пока не время играть пышную свадьбу.