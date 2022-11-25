. Дрофы используют два лекарственных растения для защиты от паразитов

Вадим Карасев

Коллектив ученых из Испании обнаружил, что дрофы поедают два вида растений для избавления от паразитов.

Дрофа (Otis tarda) считается самой тяжелой летающей птицей на Земле. Рост самца составляет от 90 до 115 см, а самки — 75–85 см. Вес самца — 7–16 кг, самки — 4–8 кг. Когда-то дрофа была широко распространена в полосе степей, лесостепей и частично полупустынь в Северо-Западной Африке и Евразии от Пиренейского полуострова до Монголии и южного Приморья. Однако сейчас этот ареал распался на изолированные островки. Существуют два подвида этой птицы: Otis tarda tarda, который встречается от Испании и севера Марокко через центральную и юго-восточную Европу до Турции, Ирана и на восток до Казахстана и центральной Сибири, и Otis tarda dybowskii, встречающийся в юго-восточной Сибири, Монголии и Китае.

Дрофа поражается широким спектром патогенов и паразитов, в том числе многочисленными бактериями, простейшими, гельминтами и членистоногими. Хотя эти птицы едят насекомых и других беспозвоночных весной и летом, их рацион в основном вегетарианский в течение всего года, и состоит из листьев растений. Некоторые из этих растений обладают свойствами, которые могут помочь дрофам контролировать паразитарную нагрузку.

«Дрофы ищут два вида сорняков, которые также используются людьми в традиционной медицине: мак самосейка (Papaver rhoeas) и синяк подорожниковый (Echium plantagineum), — говорит Асусена Гонсалес-Колома (Azucena Gonzalez-Coloma), научный сотрудник Института. сельскохозяйственных наук в Мадриде. — Оба растения содержат антипротозойные и нематоцидные (то есть убивающие червей) соединения, а второе также содержит противогрибковые агенты».

Гонсалес-Колома с коллегами собрали в общей сложности 623 образца помета самок и самцов дрофы, в том числе 178 во время брачного сезона в апреле. Под микроскопом они подсчитали обилие узнаваемых остатков (ткани стеблей, листьев и цветов) 90 видов растений. Их результаты показали, что два вида поедаются дрофами чаще, чем можно было ожидать, исходя из их численности: мак самосейка и синяк подорожниковый. Авторы также обнаружили, что экстракты обоих растений очень эффективны для ингибирования или уничтожения простейших и нематод in vitro, в то время как синяк подорожниковый также умеренно активен против грибков.

«Дрофы выбирают мак самосейку и синяк подорожниковый в основном в брачный период, в апреле, когда их энергетические затраты наиболее высоки, — сказал Луис Баутиста-Сопелана (Luis Bautista-Sopelana) из Национального музея естественных наук в Мадриде. — И самцы, которые в эти месяцы тратят большую часть своего времени и энергии на сексуальную демонстрацию, потребляют их больше, чем самки».

Ранее ученым уже были известны случаи самолечения у дроф. Было обнаружено, что дрофы поедают жуков-нарывников рода Meloe, чтобы избавиться от кишечных паразитов.

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.