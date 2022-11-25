. Екатерина Горина отказалась от романтических отношений
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Екатерина Горина отказалась от романтических отношений

Екатерина Горина отказалась от романтических отношений
Екатерина Горина поняла, что нужно хотя бы временно перестать цепляться за мужчин и начать заниматься саморазвитием, раз уж у неё не получается построить крепкие отношения. Екатерина Горина поняла, что нужно хотя бы временно перестать цепляться за мужчин и начать заниматься саморазвитием, раз уж у неё не получается построить крепкие отношения.

Катя Горина поделилась с поклонниками, что у неё очень вспыльчивый характер. К тому же, в последнее время она ощущала постоянную тревожность, из-за чего была вынуждена принимать успокоительное. Однако сейчас всё потихоньку наладилось. Девушка гораздо реже пьёт лекарства и снова стала радоваться жизни. Вероятно, так на ней сказалась дружба с Екатериной Гордеевой, ведь Горина больше не цепляется за мужчин. Однако в этой истории есть и явные минусы.

Прежде всего, Катя решила временно отказаться от романтических отношений. Она поняла, что это не для неё, ведь девушка пробовала из раза в раз, однако у неё ничего не получается. Даже в браке ей не повезло и создать крепкую семью не получилось. Все это привело к тому, что девушка временно решила взять паузу в строительстве любви и сделать упор на себя. То есть, она делает заняться собственным развитием и образованием.

К слову, с Алексеем Ярушиным у Гориной тоже ничего не сложилось, из-за чего заклятые друзья могут просто выставить её с проекта.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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