Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России
Вечером 25 ноября представители стран Евросоюза готовятся возобновить переговоры по поводу определения потолка цен на нефть из России, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц.
Конкретный уровень ограничений стал предметом для разногласий: так, Польша считала уровень в 65 долларов за баррель, предложенный Еврокомиссией, слишком щедрым для России, другие же страны, например, Греция, не хотели соглашаться на более низкий уровень.
Сейчас участники переговоров полагают, что смогут прийти к соглашению на нынешней встрече в силу того, что приближается день вступления в силу европейских нефтяных санкций — 5 декабря. Одним из компромиссных вариантов может стать идея регулярного пересмотра уровня ценовых ограничений.
Целью ценового потолка исходно было добиться ограничения доходов России от экспорта нефти, однако критики инициативы указывают, что Москва и без того продает ее с существенным дисконтом, и нововведение просто позволит продолжать торговлю на прежних условиях.
Наиболее радикальный вариант ограничений предлагали ранее Польша и страны Балтии, требуя установить ограничение в 30 долларов. Варшава также заблокировала принятие общего решения по поводу уровня цен 23 ноября.