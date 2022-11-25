. ФАС одобрила приобретение российского бизнеса KFC новым собственником

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании ООО «Смарт Сервис Лтд», зарегистрированной в Ижевске, о приобретении 70 ресторанов KFC. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В марте «Парламентская газета» сообщала, что американская компания Yum! Brands, в собственности которой находятся сети KFC и Pizza Hut, приостанавливает работу принадлежащих ей ресторанов KFC в России, а вся прибыль от работы на территории РФ будет направлена на гуманитарные нужды, в частности Международному комитету Красного Креста.

Новый собственник российского бизнеса сети KFC также станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

После того, как сделка будет оформлена, как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат работу под брендом Rostic’s. Права на торговый знак также будут переданы новому владельцу.