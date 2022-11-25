. Фотограф нашел людей, которых снимал много лет назад, и снова повторил эти кадры (18 фото)

Вадим Карасев

Уличный фотограф Крис Порш получил известность благодаря своему проекту "Воссоединение". Еще в 70-90-х годах, он снимал незнакомцев на улочках британского города Питерборо. И вот, спустя 40 лет, он вернулся туда, чтобы переснять тех самых людей в тех же локациях. Затея выглядела весьма нереалистичной, но ему это удалось. Крис нашел этих людей и подарил им незабываемые эмоции и воспоминания о прошлом. Проект "Воссоединение" имел большой успех. Все вырученные деньги с продаж фотограф отправил на благотворительность.Продавец мороженого и его маленькая покупательница, 1980-2021Сёстры с цветами для их мамы, 1978-2021Отец со своими дочками, 1994-2021Молодой человек на костылях, 1980-2021Имя молодого человека с фота — Стивен Осбор, в прошлом байкер. Со временем он стал хорошим другом для Криса. Хотя, как признался сам фотограф, он не сразу узнал своего товарища в 2016 году, когда они впервые встретились для проекта «Воссоединение». Со временем люди меняются до неузнаваемости.Морковка на палке, 1981-2021По словам фотографа, это был один из самых забавных случаев воссоздания фото из прошлого.Работницы больницы на обеденном перерыве, 1983-2020Ярмарка, 1985-2021Девочки на фото только что сдали школьные экзамены, и спустя много лет они снова прокатились вместе на аттракционе и от души повеселились.Мама с двумя дочками, 1985-2011Школьные подружки на автобусной остановке, 1981-2020Сам фотограф Крис Порш и его любимая жена, 1971-2021Медсестра Бэмбридж, 1980-2020Бабушка и внучка, 1993-2021Подготовка к Новому году идёт полным ходом, 1980-2021Весёлая компашка снова вместе, 1985-2020Влюблённая парочка, 1980-2020Прыжок в воду, 1985-2021Довольные дети и мистер Т, 1987-2021Рождество близко, 1981-2020