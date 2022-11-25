. Футболистам сборной Саудовской Аравии подарят по "Роллс-ройсу" за победу над Аргентиной

Вадим Карасев

Игрокам сборной Саудовской Аравии по футболу подарят автомобили Rolls-Royce за победу над Аргентиной в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Об этом в личном Telegram-канале рассказал продюсер "Матч ТВ" Василий Конов.

Как утверждает собеседник Конова, знакомый с ситуацией, футболисты саудовской национальной команды получат от королевской семьи по новому Rolls-Royce Phantom. Стоимость люксового авто может достигать 800 тыс. долларов.



Футболистам сборной Саудовской Аравии подарят автомобили Rolls-Royce

Во вторник 22 ноября состоялся матч между сборными командами Аргентины и Саудовской Аравии. Аргентинские футболисты считались фаворитами, но уступили со счетом 1:2. В первом тайме отличился с пенальти Лионель Месси. Соперники, однако, отыгрались во втором тайме: на 48-й минуте счет сравнял саудовский нападающий Салех Аль-Шехри, а пять минут спустя свою сборную дальним ударом вывел вперед хавбек Салем Аль-Давсари, его гол стал победным.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые был намечен на осенне-зимний период. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и город Лусаил.