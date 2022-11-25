. Галич раскрыла изнанку интервью Собчак

Вадим Карасев

Галич рассказала, что столкнулась с «жестким прессингом» во время интервью Собчак

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла изнанку интервью, которое у нее взяла журналистка Ксения Собчак. По словам Галич, во время разговора она столкнулась с «жестким прессингом» со стороны собеседницы и ее команды редакторов. Об этом она заявила в видео для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

Галич отметила, что была беременна, когда Собчак брала у нее интервью. По утверждению блогерши, в тот период был «пик ее тупости». «У меня была ситуация, когда я аккурат перед интервью (...) села в машину и минуты две соображала, я сейчас приехала или я уезжаю. Вот настолько я была немножко тупенькая», — вспомнила она.

Блогерша призналась, что не знает, как в итоге зрители поняли ее во время интервью, потому что она «говорила очень странно». «Формулировки вообще ни одной [не было]», — подчеркнула Галич. Она также рассказала, что Собчак была напористой. «Мочила она меня, [но] я выстояла жесткий прессинг ее и ее редакторов, которые сидели на кухне в то время. Всех победила», — похвасталась телеведущая.

Галич добавила, что в итоге у Собчак осталось хорошее впечатление о ней и ее семье.

Кроме того, в интервью Стрелец Галич заявила, что три года находилась под гнетом в КВН. По словам блогерши, в результате у нее развились комплексы и много лет она «чувствовала себя самым некрасивым и неталантливым человеком в мире».