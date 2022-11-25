. Галстук, платок и рубашка: что нельзя дарить даже самым близким людям

Есть несколько вещей, которые нельзя дарить даже самым близким людям, потому что можно притянуть в жизнь много бед, проблем и трудностей. Чтобы порадовать близких, лучше всего заранее узнать обо всех их желаниях.

Что нельзя дарить близким людям

Рубашка

Преподнесенная в дар рубашка может спровоцировать ссору между мужчиной и женщиной, а также послужить причиной разрыва. Особенно нельзя дарить рубашки незамужним женщинам, потому что они могут подтолкнуть своего избранника на измену.

Галстук либо шарф





Раньше все считали, что те, кто дарят шарфы, хотят привязать к себе человека и сесть ему на шею. То же самое касается и галстука.

Нижнее белье

Делать такие подарки можно лишь любящим друг друга людям. Но супругам нежелательно дарить подобные презенты, потому что, согласно приметам, это может спровоцировать конфликты и привести к измене. Тем более не следует преподносить такой подарок незнакомым людям.

Обувь

Обувь вообще нельзя дарить, причем неважно, тапочки это или дизайнерские сапоги. Такой подарок может стать причиной скандалов, ссор, недугов и разрыва отношений.

Вязаные изделия

Девушки не должны дарить своим спутникам вещь, которую они сами связали — это может привести к измене. Между тем такой подарок можно сделать маме, папе, брату или сестре.

Часы





Чтобы не расстаться с любимым человеком, не следует дарить ему часы. Считается, что таким образом можно укоротить жизнь человеку.

Антиквариат

Нежелательно дарить близким старые украшения. Неизвестно, какой энергетикой они обладают и к чему могут привести.

Гольфы и носки

Этот подарок вовсе нельзя назвать таковым. При этом он ничего хорошего не сулит. У супругов могут появиться разлады и ссоры в отношениях, что приведет к расставанию.

Жемчуг

Любые украшения из жемчуга принесут человеку беды и недуги. Именно поэтому в качестве подарка его не следует рассматривать, лучше купить его себе самостоятельно.

Кошелек или сумка





Это хорошие подарки, но только преподносить их пустыми запрещается. В обязательном порядке внутрь следует положить какую-то купюру.

Цепочки

Опрометчиво дарить и цепочки. Приметы говорят, что если они порвутся, то это приведет к ссоре.

Головной убор

Этот подарок можно преподнести близкому человеку. Только вот самому надевать на него головной убор нельзя, потому что это приведет к конфликтам и недопониманию.

Варежки и перчатки

Несмотря на то, что этот подарок очень теплый и нежный, он может привести к разногласиям.

Ремень

Такой презент расценивается как ограничение свободы, поэтому он может привести к ссоре и скандалу между любящими людьми.

Платок

Этот подарок принесет много слез, бед и неприятностей в жизнь человека.

Что можно подарить близкому человеку





Чтобы не ошибиться с выбором подарка, лучше всего узнать у человека, что именно он хочет получить. Палочкой-выручалочкой может стать подарочный сертификат на определенную сумму. Сейчас его можно приобрести практически во всех магазинах и с любым номиналом.

Каким бы ни был подарок, выбирать его необходимо с душой и от чистого сердца. Те, кто хорошо знают друг друга, могут подумать, что больше всего понравилось бы партнеру. Полагаться можно как на его увлечения, так и на работу.