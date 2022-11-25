. Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
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Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot

Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов PatriotГермания обсуждает с союзниками предложение Польши о передаче комплексов Patriot Украине

Правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, на чем настаивает Польша. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

Отмечается, что Германия обсудит предложение о возможных поставках с союзниками. При этом ранее министр обороны Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО. Это означает, что они предназначены для развертывания только на территории альянса, подчеркнула министр.

Однако во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «время поставок Patriot пришло». По его словам, ЗРК NASAMS уже подтвердили свою эффективность.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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