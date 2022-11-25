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Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot

Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК PatriotГлава Минобороны Германии Ламбрехт запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot

Германия запретила Польше передать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, ее цитирует агентство Reuters.

«Эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО, а это означает, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО», — заявила министр.

Ранее Ламбрехт говорила, что достигла соглашения с польским коллегой Мариушем Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов Patriot.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пришло время для поставок комплекса Patriot на Украину.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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