. Глюкоза едва не потеряла грудь из бикини

Певица Глюкоза поделилась пикантным фото с отдыха. Исполнительница хита «Невеста» гордится своей фигурой и не стесняется ее показывать. Наталья обнародовала интригующие кадры. Мать двоих детей предстала в дерзком образе. Чистякова-Ионова облачилась в черное монокини с глубоким декольте. Поп-звезда сделала небрежную укладку и нанесла легкий макияж с акцентом на алую помаду. В таком ракурсе исполнительница роли в фильме «Бабушка легкого поведения» рисковала засветить грудь.Поклонники звезды осыпали ее комплиментами. «Красавица! Всегда молодая», «Шикарная!», «Фигура мечты», «Хороша! Больше 25 лет не дашь», «Отличная работа над собой!» - высказались пользователи. Чистякова-Ионова восстановила фигуру после двух родов. Звезда и ее муж Александр Чистяков воспитывают 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Старшая дочь пары пошла по стопам мамы. Школьница строит музыкальную карьеру и постоянно экспериментирует во всем. Недавно девушка призналась, что страдает от бессонницы. Из-за этого Лидии пришлось принимать транквилизаторы.