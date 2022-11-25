. Глюкоза едва не потеряла грудь из бикини
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Глюкоза едва не потеряла грудь из бикини

Глюкоза едва не потеряла грудь из бикини
Певица Глюкоза поделилась пикантным фото с отдыха. Исполнительница хита «Невеста» гордится своей фигурой и не стесняется ее показывать. Наталья обнародовала интригующие кадры. Мать двоих детей предстала в дерзком образе. Чистякова-Ионова облачилась в черное монокини с глубоким декольте. Поп-звезда сделала небрежную укладку и нанесла легкий макияж с акцентом на алую помаду. В таком ракурсе исполнительница роли в фильме «Бабушка легкого поведения» рисковала засветить грудь.  
Поклонники звезды осыпали ее комплиментами. «Красавица! Всегда молодая», «Шикарная!», «Фигура мечты», «Хороша! Больше 25 лет не дашь», «Отличная работа над собой!» - высказались пользователи. Чистякова-Ионова восстановила фигуру после двух родов. Звезда и ее муж Александр Чистяков воспитывают 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Старшая дочь пары пошла по стопам мамы. Школьница строит музыкальную карьеру и постоянно экспериментирует во всем. Недавно девушка призналась, что страдает от бессонницы. Из-за этого Лидии пришлось принимать транквилизаторы. 
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

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