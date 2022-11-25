. Google, как и Sony, выступает против слияния Microsoft и Activision Blizzard

Вадим Карасев





Google в этом году сообщил, что принял решение закрыть свой облачный игровой сервис Stadia. В результате, позиции Google на игровом рынке ослабились, и компания сейчас не имеет серьезных игровых сервисов или проектов, которые могли бы конкурировать с Xbox и Playstation. Однако, организации, которые проверяют сделку Microsoft и Activision Blizzard, обращаются за комментариями по сделке и к Google.

Как пишет издание Politico, которое рассказывает, что FTC готовит иск для блокировки сделки между Microsoft и Activision Blizzard, компания Google тоже выступила против слияния:

По словам двух осведомленных в этом вопросе людей, в меньшей степени [чем Sony] Google также является противником сделки. Компания утверждает, что Microsoft намеренно ухудшила качество своей службы подписки Game Pass при использовании с операционной системой Google Chrome, и покупка Activision будет способствовать в дальнейшем тому, чтобы направлять продажи оборудования в сторону Microsoft, а не в сторону Google.

Напомним, компания Microsoft и Activision Blizzard прокомментировали возможные сложности с одобрением сделки, отметив, что готовы защищать право на слияние и в суде.