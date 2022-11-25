. Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой

Ведущая Ида Галич перестала общаться с бывшей подругой. Галич и Ивлеева прославились, снимая забавные ролики, в которых высмеивают свою жизнь и внешность. Казалось, блогерши постоянно будут радовать публику совместными видео, но нет, их дружбе пришел конец. Ида впервые объяснила, почему перестала общаться с Настей. Пути приятельниц разошлись во время беременности Иды. Тогда она сообщила, что Настя нуждается в тусовках, а ей больше по душе домашние посиделки. В прошлом году звезды случайно встретились в Санкт-Петербурге и возобновили общение. Как выяснилось, ненадолго. «Сейчас практически не общаемся, иногда переписываемся, — уточнила Галич. — Раньше я с ней дружила. Неправильно сейчас ворошить — что, как, почему… Я уже в том возрасте, когда мне нужны друзья, приятели, но не хочу тратить время на людей, которые не близки моему сердцу. Если мне не отвечают взаимностью, я тоже не пойду».Ида намекнула, что во всем поддерживала подругу и в ответ ждала того же, но… «Беременность роль сыграла, новый роман. Не все же умеют строить отношения, не теряя друзей. Есть женщины, которые не умеют сохранять дружбу и отношения одновременно — для них это сложно. Ну было и было, ни она, ни я не вспоминаем про этот негативный опыт. Мы с Настей дико разные», — отметила ведущая. Галич не только «избавилась» от подруг, но и ушла от Стаса Круглицкого, с которым шесть месяцев была вместе. По словам телезвезды, она разорвала связь с шоуменом из-за его поведения. «Полгода я была счастлива, правда, к двум месяцам у меня есть вопросы. Но не хочу тратить на это время… Сейчас пик расцвета моей сексуальности, и я никому не отдам годы золотой жизни. Вокруг меня всегда было много ухажеров, но ничего серьезного уже не хочу», — заключила Галич в интервью Надежде Стрелец.