. Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но они еще и дорожают
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Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но они еще и дорожают

Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но они еще и дорожают


Турецкий магазин Microsoft Store был одним из популярных способов у игроков с Xbox сэкономить. До недавнего времени сделать это через данный магазин можно было двумя способами — получить игру из турецкого магазина, которую купили вам «в подарок», либо самостоятельно купить игру в турецком магазине, где цены практически всегда были наиболее дешевыми (или одни из самых дешевых), в сравнении с другими регионами.

Недавно Microsoft прикрыла возможность покупать игры в Турции и Аргентине на Xbox в подарок, прямо перед праздничным сезоном. Теперь же игроки обратили внимание, что некоторые игры в Турции на релизе подорожали. Так, ожидаемая игра Need For Speed Unbound по предзаказу в Турции для Xbox продается за 1400 лир — это около $75, такая же стоимость у ремейка Dead Space. Напомним, в США и других регионах Need For Speed Unbound по предзаказу предлагают за $69,99.


Ранее в Турции игры с американской стоимостью в $69,99 предлагали в Microsoft Store для Xbox за 1000 лир.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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