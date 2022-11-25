. «Яндекс» начал скрывать фейковые скидки

Вадим Карасев

«Известия»: «Яндекс» в поиске товаров начал скрывать фейковые скидки

«Яндекс» в поиске товаров начал скрывать фейковые скидки. Об этом пишут «Известия».

Теперь продавцы не смогут пометить специальным ярлыком товар, цена на который была сначала завышена, а потом искусственно снижена.

«Если продавец не завышал цены перед распродажей, скидка появится в карточке товара. Если скидка не пройдет проверку, уведомление о ней (красный ярлык) не будет показываться пользователю», — заявили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что рядом с каждой скидкой будет знак о проверке и указание, на сколько процентов снизилась цена. Всего в выборке сейчас есть информация о более чем 730 миллионов товаров из разных магазинов и маркетплейсов, добавили в «Яндексе».

8 сентября «Яндекс» завершила сделку по приобретению сервиса доставки еды Delivery Club. Ранее «Яндекс» договорился с «О2О Холдингом», который принадлежал VK, обменять сервисы «Дзен» и «Новости» на Delivery Club.