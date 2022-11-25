. Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе

Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Актриса Юлия Пересильд поделилась совместным фото с возлюбленным. На днях Юлия Пересильд вышла в свет с Михаилом Тройником, с которым снялась в фильме «Вызов». На светском мероприятии парочка все время смеялась и не отходила ни на шаг друг от друга. Пока поклонники гадали, что же связывает актеров, Юлия расставила все точки над «i». В личном блоге звезда кино опубликовала фото с Михаилом и призналась ему в чувствах. «Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» — написала 38-летняя Пересильд, сопроводив публикацию эмодзи в форме сердца.
Пользователи Сети порадовались за пару и пожелали крепких отношений. «Тот редкий случай, когда реально повезло с парнем. Сто миллионов лет любви и счастья!», «Какое лицо у мужчины доброе. Он просто душка!», «Мы очень рады за вас», — отметили они. После расставания с Алексеем Учителем Юлия не делилась подробностями личной жизни. От любопытных вопросов актриса увиливала, говоря, что сконцентрирована на творчестве. Напомним, от союза с режиссером Пересильд воспитывает двух дочерей Марию и Анну. Последняя пошла по стопам мамы и уже вовсю снимается в кино.
# Шоу-бизнес Пересильд Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из
Ольгу Бузову отправляют замуж
Ольгу Бузову отправляют замуж
Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера
Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и
В VK поздравят всех матерей
В VK поздравят всех матерей
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Как выбрать лучший ВПН для пользования
Как выбрать лучший ВПН для пользования

Топ на сегодня

Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во

Еще по теме

Юлия Пересильд появилась на публике с новым избранником
Юлия Пересильд призналась, как у нее складываются отношения с Алексеем Учителем
Юлия Пересильд поделилась фото в купальнике с отдыха в Греции
Бывший возлюбленный Юлии Пересильд покончил с собой