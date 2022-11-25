. Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе

Актриса Юлия Пересильд поделилась совместным фото с возлюбленным. На днях Юлия Пересильд вышла в свет с Михаилом Тройником, с которым снялась в фильме «Вызов». На светском мероприятии парочка все время смеялась и не отходила ни на шаг друг от друга. Пока поклонники гадали, что же связывает актеров, Юлия расставила все точки над «i». В личном блоге звезда кино опубликовала фото с Михаилом и призналась ему в чувствах. «Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» — написала 38-летняя Пересильд, сопроводив публикацию эмодзи в форме сердца.Пользователи Сети порадовались за пару и пожелали крепких отношений. «Тот редкий случай, когда реально повезло с парнем. Сто миллионов лет любви и счастья!», «Какое лицо у мужчины доброе. Он просто душка!», «Мы очень рады за вас», — отметили они. После расставания с Алексеем Учителем Юлия не делилась подробностями личной жизни. От любопытных вопросов актриса увиливала, говоря, что сконцентрирована на творчестве. Напомним, от союза с режиссером Пересильд воспитывает двух дочерей Марию и Анну. Последняя пошла по стопам мамы и уже вовсю снимается в кино.