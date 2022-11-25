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Юлия Высоцкая удивила новым образом

Юлия Высоцкая удивила новым образом
49-летняя актриса Юлия Высоцкая запечатлелась в образе героини спектакля «Укрощение строптивой». Юлия Высоцкая снялась в образе героини спектакля «Укрощение строптивой». 49-летняя актриса вызвала ажиотаж в Сети. Звезда фильмов «Глянец» и «Дорогие товарищи!» вернулась в Россию из Италии. Юлия сообщила о том, что готовится выйти на сцену Театра Моссовета в спектакле своего мужа, режиссера Андрея Кончаловского. «Сегодня играем «Укрощение строптивой», — отметила Высоцкая. Заслуженная артистка России показала свое фото, сделанное в гримерке. Юлия позировала с рыжими волосами. Она выделила глаза насыщенными черными тенями. Звезда сцены внимательно смотрела в зеркало, при этом она слегка открыла рот.
Первым на снимок отреагировал ведущий программы «Модный приговор». «Роскошная Юлечка», — заверил Александр Васильев. Высоцкая поблагодарила историка моды. «На Орлову здесь похожа», «И я вижу схожесть. Помню, Любовь Орлова была в таком образе», «А я сначала приняла ее за Чулпан Хаматову», «Да, очень похожа на Чулпан, только красивее!», «Я подумала, что это Милен Фармер», «Юлия, какая вы красивая! Вам очень идет рыжий цвет волос», «Не похожа на себя, но прекрасна!» — написали фанаты.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

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