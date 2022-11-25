. Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в ночном клубе

Вадим Карасев

21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер на днях была замечена с фронтменом нашумевшей итальянской рок-группы Måneskin Давидом Дамиано. Считалось, что Кайя встречается с актером Остином Батлером, но, похоже, это уже не так.

Источник всевозможных слухов о знаменитостях Deuxmoi утверждает, что модель и певца застукали целующимися в ночном клубе. Ранее Deuxmoi первым сообщил о романе Эмили Ратаковски и бывшего Ким Кардашьян Пита Дэвидсона. Этот слух подтвердился.

Кайя Гербер и Давид Дамиано

Правда, ни Гербер, ни Дамиано пока никак не комментировали слухи. Не было также информации, что Давид расстался с моделью Джорджией Солери, а Кайя не объявляла, что порвала с Остином Батлером.

Впрочем, знаменитости не обязаны ни перед кем отчитываться, и пресса иногда узнает о чем-то спустя долгое время. Если это действительно так, то пара может стать одной из самых ярких во всем западном шоу-бизнесе.



Кайя Гербер с Остином Батлером

В свои 18 лет Кайя также встречалась с упомянутым выше Питом Дэвидсоном. Комик рассказывал, что он ей не подходит из-за возраста и его стиля жизни.

"Она ведь очень молода, а мне пришлось через многое проходить. Так что мы расстались незадолго до того, как я лег в рехаб. Понимаете, она должна веселиться, а не волноваться за какого-то парня, у которого постоянно новые проблемы", — объяснял Пит.



Кайя Гербер с Питом Дэвидсоном